Ceturtdiena, 3. februāris, 2022 17:28

Ogres novada Kultūras centra foto klubs OGRE rīko akciju FOTO 2VĪZIJA!Lai tajā piedalītos, 22.02.2022. plkst.22.22 ir jāuzņem sava vīzija par divi, pāris, divnieks un jānosūta uz e-pastu līdz 25.februāra plkst. 23.59.

Labāko foto autori saņems balvas - 1.vietai balva no foto un video tehnikas veikala MASTER FOTO - LED studijas prožektors! 2.un 3. vietai veicināšanas balvas no Ogres novada pašvaldības un citiem atbalstītājiem.
Labākās fotogrāfijas būs skatāmas virtuālā izstādē vietnē www.fotoskapis.lv.


Konkursa “FOTO 2VĪZIJA” noteikumi
1.Piedalīties var visu vecumu un dažādas pieredzes Latvijas fotogrāfi.
2.Fotoattēls jāuzņem 2022.gada 22. februāra plkst. 22.22. Pieļaujama vienas minūtes nobīde.
3.Fotoattēlā jābūt autora versijai par divi, pāris, divnieks, dubults u.tml.
4.Viens foto jāiesūta uz līdz 25.februāra plkst. 23.59.
5.Fotogrāfijai var pievienot nosaukumu un īsu aprakstu.
6.Fotogrāfijas faila nosaukumā ir jāiekļauj autora vārds un uzvārds.
7.Faila izmērs nepārsniedz 4MB, jābūt redzamiem EXIF datiem (uzņemšanas laikam).
8.Iesniedzot darbu konkursā, autors piekrīt, ka tas tiek izmantots izstādē un mārketinga aktivitātēs.


Informāciju sagatavoja Aivars Slišāns, Ogres novada Kultūras centra foto klubs "Ogre"

