Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, atklājot konferences, uzsvēra, cik novadam būtiska ir pozitīva mācību pieredze ikvienam bērnam un jaunietim: “Šogad īpaši izceļam komandas darbu izglītības iestādē, lai vairotu mūsu spēju ieraudzīt un atbalstīt katru bērnu. Mēs ikvienā iestādē redzam labus piemērus, paņēmienus, ko īsteno konkrēti pedagogi. Aicinu šos piemērus pamanīt un domāt par to, ko varam darīt, lai šo pozitīvo pieredzi pārņemtu visā iestādē.”
Pasākumu abās dienās apmeklēja vairāk nekā 450 pedagogu, uzsverot, cik būtiski, ka šāda profesionālās pilnveides iespēja tiek nodrošināta šeit – novadā. Katrā konferencē dalībniekiem bija iespēja izvēlēties no teju 30 darbnīcām, kas aktualizē labbūtību un vērtēšanu mācīšanās atbalstam. Paldies 50 novada pirmsskolu un skolu pedagogiem no 20 izglītības iestādēm, kas darbnīcās dalījās pieredzē ar praktiskiem uzdevumiem, ko paši īstenojuši praksē.
Lektori un darbnīcu vadītāji vairākkārt uzsvēra sava piemēra lomu ikdienas mācību darbā, kā arī spēju izvērtēt un pielāgot atgriezenisko saiti, lai vērtēšana kļūtu par atbalstu mācīšanas procesā. Šo atziņu nostiprināja kopējo sesiju ekspertu skatījums. Viņu vidū Valdis Folkmanis, medicīnas doktors, profesors, bērnu neirologs un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Sociālās pediatrijas centra dibinātājs, Ieva Balode, Rīgas Starptautiskās skolas direktores vietnieces izglītības darbā, Baiba Martinsone, Latvijas Universitātes profesore un psiholoģe, kā arī Evi Daga-Krūmiņa “Skolas Vārds” mācību centra izglītības projektu vadītāja un filozofijas skolotāja.
Ogres novada Izglītības pārvalde saka paldies ikvienam izglītības iestādes pārstāvim, kas dalījās ar savu pieredzes stāstu kādā no piedāvātajiem formātiem: paneļdiskusija, pieredzes stāsts vai darbnīca.
Pasākumu organizēja Ogres novada izglītības pārvalde sadarbībā ar Ogres Valsts ģimnāziju.
Pasākums finansēts no Eiropas Sociālā fonda Plus finansētā projekta Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide” piešķirtajiem līdzekļiem un Ogres novada pašvaldības budžeta.