Konferenci atklāja Ogres novada pašvaldības domes Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš un Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, aicinot jauniešus drosmīgi izmantot tehnoloģijas kā instrumentu attīstībai un nākotnes veidošanai. Aktualitātes par jaunatnes jomu un iespējām novadā prezentēja jaunatnes lietu speciāliste Liene Bokmeldere, savukārt tehnoloģiju jaunuzņēmuma "Companon" vadītāja Monta Viļumsone ar tēmu “Kā mācīties efektīvi kopā ar AI” parādīja, kā mākslīgais intelekts var kļūt par radošu partneri ikdienas mācībās.
Pasākuma programmā jaunieši piedalījās sešās praktiskās darbnīcās, kurās varēja attīstīt gan digitālās, gan radošās prasmes:
- “Satura veidošana” – Sindija Bokāne;
- “3D skenēšana – kad reālais kļūst digitāls” – SIA “Tomega”;
- “Atrodi hakeri. Kiberdrošības izmeklēšana” – Dana Ludviga;
- “Apzinātības prakses digitālajā laikmetā” – Dana Lūsēna;
- “Elektroniskās mūzikas digitālā laboratorija” – Audio Kombināts;
- “Mājaslapa stundas laikā – vibe coding bez programmēšanas” – Monta Viļumsone.
Kā norāda pašvaldībā, darbnīcu tematika atklāja, cik daudzveidīga un līdzsvarota var būt digitālā pasaule - no radošiem risinājumiem un tehnoloģiskām inovācijām līdz apzinātības prakses nozīmei. Tieši spēja apzināti būt klātesošam, pārvaldīt savu uzmanību un digitālo paradumu līdzsvaru ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem jauniešu ikdienā. Kā uzsvēra dalībnieki, apzinātības prakse palīdz saglabāt skaidrību, koncentrēšanos un labbūtību laikā, kad informācijas plūsma kļūst arvien intensīvāka.
Dienas noslēgumā jaunieši guva iedvesmu no Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Andra Kraujas un pārsteiguma viešņām – fitnesa treneres Patrīcijas Martas un fotogrāfes, Ogres Valsts ģimnāzijas absolventes Ievas Romaško, kuras dalījās savā pieredzē par digitālo vidi, karjeru, izaicinājumiem un piedzīvojumiem.
Konferences vadību nodrošināja Nauris Jānis Seisums, radot vieglu, pozitīvu un iedvesmojošu atmosfēru visas dienas garumā, stāsta pašvaldībā.