Piektdiena, 07.11.2025 19:21
Helma, Lotārs
Piektdiena, 07.11.2025 19:21
Helma, Lotārs
Piektdiena, 7. novembris, 2025 17:24

Foto: Konferencē Ogrē jaunieši izzina digitālo rīku un radošo tehnoloģiju iespējas

OgreNet
Foto: Konferencē Ogrē jaunieši izzina digitālo rīku un radošo tehnoloģiju iespējas
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Piektdiena, 7. novembris, 2025 17:24

Foto: Konferencē Ogrē jaunieši izzina digitālo rīku un radošo tehnoloģiju iespējas

OgreNet

5. novembrī Ogres Valsts ģimnāzijā jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās jauniešu konference “Pietura – jaunieši”, kas šogad veltīta tēmai “Digitālā pasaule un jauniešu iespējas tajā”. Konference pulcēja 141 jaunieti no Ogres novada skolām, lai kopīgi izzinātu, kā digitālie rīki, mākslīgais intelekts un radošās tehnoloģijas var kļūt par noderīgiem palīgiem mācībās, pašizaugsmē un līdzdalībā sabiedrībā, informē Ogres novada pašvaldībā.

Konferenci atklāja Ogres novada pašvaldības domes Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš un Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, aicinot jauniešus drosmīgi izmantot tehnoloģijas kā instrumentu attīstībai un nākotnes veidošanai. Aktualitātes par jaunatnes jomu un iespējām novadā prezentēja jaunatnes lietu speciāliste Liene Bokmeldere, savukārt tehnoloģiju jaunuzņēmuma "Companon" vadītāja Monta Viļumsone ar tēmu “Kā mācīties efektīvi kopā ar AI” parādīja, kā mākslīgais intelekts var kļūt par radošu partneri ikdienas mācībās.

Pasākuma programmā jaunieši piedalījās sešās praktiskās darbnīcās, kurās varēja attīstīt gan digitālās, gan radošās prasmes:

  • “Satura veidošana” – Sindija Bokāne;
  • “3D skenēšana – kad reālais kļūst digitāls” – SIA “Tomega”;
  • “Atrodi hakeri. Kiberdrošības izmeklēšana” – Dana Ludviga;
  • “Apzinātības prakses digitālajā laikmetā” – Dana Lūsēna;
  • “Elektroniskās mūzikas digitālā laboratorija” – Audio Kombināts;
  • “Mājaslapa stundas laikā – vibe coding bez programmēšanas” – Monta Viļumsone.

Kā norāda pašvaldībā, darbnīcu tematika atklāja, cik daudzveidīga un līdzsvarota var būt digitālā pasaule - no radošiem risinājumiem un tehnoloģiskām inovācijām līdz apzinātības prakses nozīmei. Tieši spēja apzināti būt klātesošam, pārvaldīt savu uzmanību un digitālo paradumu līdzsvaru ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem jauniešu ikdienā. Kā uzsvēra dalībnieki, apzinātības prakse palīdz saglabāt skaidrību, koncentrēšanos un labbūtību laikā, kad informācijas plūsma kļūst arvien intensīvāka.

Dienas noslēgumā jaunieši guva iedvesmu no Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Andra Kraujas un pārsteiguma viešņām – fitnesa treneres Patrīcijas Martas un fotogrāfes, Ogres Valsts ģimnāzijas absolventes Ievas Romaško, kuras dalījās savā pieredzē par digitālo vidi, karjeru, izaicinājumiem un piedzīvojumiem.

Konferences vadību nodrošināja Nauris Jānis Seisums, radot vieglu, pozitīvu un iedvesmojošu atmosfēru visas dienas garumā, stāsta pašvaldībā.

mceu_6435327511762530404754.jpg

mceu_29432709621762530411489.jpg

mceu_54825045731762530415492.jpg

mceu_24668160841762530419706.jpg

mceu_65214098151762530425206.jpg

mceu_26499673761762530430730.jpg

mceu_74409710771762530436408.jpg

mceu_96648742681762530443886.jpg

mceu_27990158691762530448135.jpg

mceu_754715809101762530455823.jpg

mceu_166954984111762530474368.jpg

mceu_384430288131762530486067.jpg

mceu_25154411141762530495864.jpg

mceu_514215980151762530500140.jpg

mceu_611197846161762530504164.jpg

mceu_243325604171762530508502.jpg

mceu_837917681181762530515286.jpg

mceu_933544364191762530521090.jpg

mceu_471311815201762530526866.jpg

mceu_316020135221762530536058.jpg

mceu_587476673231762530540437.jpg

mceu_578237904241762530547745.jpg

mceu_199509883251762530556198.jpg

mceu_469881366261762530561580.jpg

mceu_979252149281762530574822.jpg

mceu_57153257291762530593556.jpg

mceu_756448468301762530598187.jpg

mceu_84630246311762530606488.jpg

mceu_670920396321762530612634.jpg

mceu_37777762331762530617859.jpg

mceu_62855875341762530626311.jpg

mceu_50252553351762530634993.jpg

mceu_511087148361762530641797.jpg

mceu_118510084371762530648968.jpg

mceu_504963887381762530654252.jpg

mceu_862360667391762530661495.jpg

mceu_418482142401762530668229.jpg

mceu_135101320411762530681220.jpg

mceu_207898389421762530687246.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?