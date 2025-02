Foto: Konkursa "SkillsLatvia 2025" finālā ēdienu gatavošanā iekļūst arī Ogres tehnikuma audzēknis

Prasmju konkursā “Elektriskās instalācijas”, kas norisinājās 12. februārī Liepājas Valsts tehnikumā, piedalījās četrpadsmit jaunie speciālisti no septiņām profesionālās izglītības iestādēm. Finālā iekļuva Raivis Garkalns no Rēzeknes Tehnikuma, Dāvis Aizpurietis no Rīgas Valsts tehnikuma, Maksims Zaļeskis no Rīgas Tehniskās koledžas, Artis Māliņš no Ventspils tehnikuma, Dāvis Kārkliņš no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma un Gatis Behmanis no Liepājas Valsts tehnikuma.

Konkursantiem darba uzdevumā bija jāveic loģisko funkciju konfigurēšana programmējamā kontrollerī un elektriskās piedziņas shēmas izstrāde ar motora vadības un funkciju indikācijas elementiem. Izveidotajai shēmai bija jāsatur metāla sadalnes skapi ar ķēdes aizsargelementiem, motora vadības ierīces, vadības pogu un indikācijas moduļi, kā arī ievada ķēde un kabeļu instalācijas elementi (tādi kā kabeļu penālis, caurules, rozešu bloks, motora pieslēgums, ievada kabelis). Tāpat konkursantiem bija jāizveido motora vadības shēma, kas mūsdienās pielietojama gan rūpniecībā (darbagaldu piedziņas, transporta lenšu piedziņas, kokapstrādes un metālapstrādes nozarēs), gan privātām vajadzībām (piemēram, liftu piedziņai vai vārtu piedziņai). Kopumā konkursantiem darba uzdevuma izpildei tika dotas sešas stundas. Konkursantus vērtēja viņus pavadošie pedagogi nozares un starptautisko jauno profesionāļu meistarības konkursu eksperta Andra Krūmiņa, SIA “AK – Studija”, vadībā, stāsta VIAA.

Prasmju konkursā “Kravu pārvadājumi” savas prasmes un zināšanas finālā demonstrēs seši jaunie profesionāļi no četrām profesionālās izglītības iestādēm: Darja Dibko un Klāvs Sustrups no Liepājas Valsts tehnikuma, Ričards Kalniņš no Rīgas Tehniskās koledžas, Jānis Paēglis un Aleksandra Pumpiša no Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma un Deniss Tanana no Rīgas Valsts tehnikuma. Kopumā pusfinālā, kas norisinājās 12. februārī Liepājas Valsts tehnikumā, piedalījās 12 jaunie profesionāļi no septiņām profesionālās izglītības iestādēm.

Konkursa pusfināla darba uzdevums sastāvēja no divām daļām, kas savā starpā bija secīgi saistītas. Uzdevuma pirmajā daļā konkursantiem bija jāparāda prasmes precīzi uztvert no klienta saņemto informāciju un tūlītēji saskatīt situācijas loģisko risinājumu. Savukārt otrās darba uzdevuma daļas izpilde tika veikta, pamatojoties uz datiem, kas tika iegūti konkursa pirmajā daļā, kā arī no jauna iegūtajiem nosacījumiem un norādījumiem. Kopumā konkursantiem darba uzdevums bija jāizpilda piecu stundu laikā. Konkursantu sniegumu vērtēja pavadošie pedagogi nozares un starptautisko jauno profesionāļu meistarības konkursu eksperta Ērika Jākobsona, SIA “Terrabalt”, vadībā, norāda VIAA.

Savukārt prasmju konkursa “Ēdienu gatavošana” pusfināls norisinājās 5. un 6. februārī VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” un no 13 abu dienu konkursantiem vietu finālā ieguva Ņikita Mihņonoks no Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Kate Freināte no Ventspils tehnikuma, Fjodors Ņekazakovs no Bulduru tehnikuma, Kamilla Chibisova no Jelgavas Amatu vidusskolas, Diāna Skudra no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma un Dāvids Ivanovs no Ogres tehnikuma.

Konkursantiem bija jāpagatavo četras vienāda svara porcijas pamatēdiena no vesela sama un sama filejas, izmantojot obligātos produktus: kāli un smiltsērkšķi. Papildus tam bija jāpagatavo viena graudaugu valsts piedeva un viena mērce uz sviesta bāzes. Kā “melnās kastes” uzdevums konkursantiem bija jāizvāra vistu olas trīs gatavības pakāpēs: viegli, vidēji un cieti vārītas. Konkursā tika vērtētas ēdienu pagatavošanas prasmes, darba organizācijas prasmes, ēdiena prezentācija un ēdiena pagatavošanai noteiktā laika ievērošana. Kopumā konkursantiem darba uzdevuma izpildei tika dotas četras stundas. Konkursantus vērtēja viņus pavadošie pedagogi kulinārijas ekspertes un šefpavāres Inas Poliščenko, SIA “Gemoss”, vadībā, vēsta VIAA.

Pēdējie pusfināli prasmju konkursos “Mobilā robotika” un “Mehatronika” notiks 20. februārī Valmieras tehnikumā, savukārt prasmju konkursā “Mēbeļu izgatavošana” – 26. februārī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā.