Parādi, kā Tu redzi un izbaudi ziemu Ogres novadā!
Konkursā “Apēst sniegu” vari piedalīties ja esi 10 - 25 gadus jauns Ogres novada jaunietis! Nofotogrāfē kādu savu mīļāko vietu, skaistāko skatu, vai savu uzcelto sniegavīru. Tas var būt jeb kas - esi radošs!
Foto sūti uz e-pastu - ar norādi - Foto konkursam “Apēst sniegu”, klāt pievienojot informāciju par iesniedzēju, norādot - vārdsu, uzvārdu, vecumu un foto nosaukumu.
Foto vari iesūtīt no 2021. gada 13. decembra līdz 27. decembrim.
Radošākās, skaistākās un oriģinālākas bildes autori saņems organizatoru sarūpētas balviņas.
Vairāk informācijas par vērtēšanu un noteikumiem nolikumā.
Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde