Piektdiena, 05.06.2026 18:03
Igors, Ingvars, Margots
Piektdiena, 05.06.2026 18:03
Igors, Ingvars, Margots
Piektdiena, 5. jūnijs, 2026 16:27

FOTO: Kur upe satiekas ar mūziku – izskanējis pirmais cikla "Upes vakari" koncerts

OgreNet
FOTO: Kur upe satiekas ar mūziku – izskanējis pirmais cikla "Upes vakari" koncerts
Foto: Aigars Bokāns Jansons
Piektdiena, 5. jūnijs, 2026 16:27

FOTO: Kur upe satiekas ar mūziku – izskanējis pirmais cikla "Upes vakari" koncerts

OgreNet

Savijoties dabas un mūzikas skaņām, 4. jūnija vakarā Ogres upes promenādē izskanēja pirmais koncertcikla “Upes vakari” koncerts. Koncertciklu ar kormūziku un latviešu tautasdziesmām ieskandināja Ogres novada Kultūras centra Ogres Skolotāju kamerkoris, Suntažu Kultūras nama folkloras kopa “Saule” un Ikšķiles Tautas nama jauktais koris “Ikšķile”, informē Ogres novada pašvaldībā.

Arī nākamajās jūnija ceturtdienās, 11. un 18. jūnijā, plkst. 20.00 koncertcikla “Upes vakari” koncertos Ogres upes promenādē uz peldošās skatuves varēs iepazīt Ogres novada amatiermākslas kolektīvus un baudīt dabas un mūzikas saspēli.

11. jūnijā latviešu komponistu radītus skaņdarbus un tautasdziesmas izpildīs Suntažu Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Svīre", Ogres novada Kultūras centra jauktais senioru koris "Altera", Ķeipenes Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "Sonore" un Jumpravas Kultūras nama jauktais koris "Jumprava".

Savukārt 18. jūnijā koncertciklu noslēgs Ogres novada Kultūras centra folkloras kopa "Artava", Ogres novada Kultūras centra jauktais koris "Grīva" un Madlienas Kultūras nama pūtēju orķestris "Madliena".

Koncertu apmeklējums ir bez maksas.

FOTO: Kur upe satiekas ar mūziku – izskanējis pirmais cikla &quot;Upes vakari&quot; koncerts
FOTO: Kur upe satiekas ar mūziku – izskanējis pirmais cikla &quot;Upes vakari&quot; koncerts
FOTO: Kur upe satiekas ar mūziku – izskanējis pirmais cikla &quot;Upes vakari&quot; koncerts
FOTO: Kur upe satiekas ar mūziku – izskanējis pirmais cikla &quot;Upes vakari&quot; koncerts
FOTO: Kur upe satiekas ar mūziku – izskanējis pirmais cikla &quot;Upes vakari&quot; koncerts
FOTO: Kur upe satiekas ar mūziku – izskanējis pirmais cikla &quot;Upes vakari&quot; koncerts
FOTO: Kur upe satiekas ar mūziku – izskanējis pirmais cikla &quot;Upes vakari&quot; koncerts
FOTO: Kur upe satiekas ar mūziku – izskanējis pirmais cikla &quot;Upes vakari&quot; koncerts
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?