Arī nākamajās jūnija ceturtdienās, 11. un 18. jūnijā, plkst. 20.00 koncertcikla “Upes vakari” koncertos Ogres upes promenādē uz peldošās skatuves varēs iepazīt Ogres novada amatiermākslas kolektīvus un baudīt dabas un mūzikas saspēli.
11. jūnijā latviešu komponistu radītus skaņdarbus un tautasdziesmas izpildīs Suntažu Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Svīre", Ogres novada Kultūras centra jauktais senioru koris "Altera", Ķeipenes Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "Sonore" un Jumpravas Kultūras nama jauktais koris "Jumprava".
Savukārt 18. jūnijā koncertciklu noslēgs Ogres novada Kultūras centra folkloras kopa "Artava", Ogres novada Kultūras centra jauktais koris "Grīva" un Madlienas Kultūras nama pūtēju orķestris "Madliena".
Koncertu apmeklējums ir bez maksas.