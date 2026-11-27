Skaista mūzikas un mākslas simbioze!
Vēl līdz 4. decembrim skatāma izstāde "Pastkarte Latvijai" darba dienās no plkst. 11:00 līdz 19:00 Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē, Brīvības ielā 11, Ogrē.
Ogres Mūzikas un mākslas skola iepina mūziku mākslā - Latvijas pastkartīšu izstādē uzstājās jaunākie mūzikas audzēkņi ar saviem priekšnesumiem, un jaunākie mākslas audzēkņi uzmanīgi tos klausījās.
Vēl līdz 4. decembrim skatāma izstāde "Pastkarte Latvijai" darba dienās no plkst. 11:00 līdz 19:00 Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē, Brīvības ielā 11, Ogrē.