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Pirmdiena, 06.07.2026 21:02
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Pirmdiena, 6. jūlijs, 2026 20:30

FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši

Marta Kalniņa
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
Foto: Marta Kalniņa
Pirmdiena, 6. jūlijs, 2026 20:30

FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši

Marta Kalniņa

Divu dienu garumā Ogres Valsts ģimnāzijā valdīja svētku noskaņa – deviņos izlaidumos vidējo izglītību apliecinošus atestātus saņēma 204 12. klašu absolventi, padarot šo par lielāko šī gada izlaidumu Ogres novadā. Absolventiem priekšā jauns dzīves posms – vieni vasarā atpūtīsies vai strādās, citi gatavojas studijām Latvijā vai ārvalstīs, bet vismaz deviņi jaunieši izvēlējušies brīvprātīgi pievienoties valsts aizsardzības dienestam.

Izlaidumos netrūka sirsnīgu apsveikumu, ziedu, smieklu un aizkustinājuma asaru. Lai svētku diena būtu īpaša arī viesiem, absolventi bija sagatavojuši muzikālus priekšnesumus un aizraujošu spēli, aicinot zālē sēdošos atpazīt, kuri no bērnības fotogrāfijās redzamajiem bērniem ir šodienas absolventi. Savukārt klašu audzinātāji jauniešus pārsteidza ar īpašiem sveicieniem – no dziesmām līdz personiskiem video apsveikumiem un simboliskām dāvanām. Aicinām ielūkoties 12.i un 12.e klases izlaiduma fotogalerijā!

FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
FOTO: Lielākais izlaidums Ogres novadā - Ogres Valsts ģimnāziju absolvēja vairāk nekā 200 jaunieši
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