Latvijas valsts augstākos apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu – piešķir cilvēkiem, kuru godprātīgs profesionālais un sabiedriskais darbs, aktīva pilsoniskā stāja, pašaizliedzība un drosme stiprina Latviju un ir valsts augstākās atzinības vērta un godināma.
Foto: Ilmārs Znotiņš, Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja
Par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un sevišķiem nopelniem Nacionālo bruņoto spēku stiprināšanā par Viestura ordeņa komandieri tika iecelta Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona komandiere, pulkvede Antoņina Bļodone.
Augstu novērtējot ilggadēju sabiedrisko kalpošanu un nozīmīgu ieguldījumu politiski represēto Latvijas iedzīvotāju piemiņas saglabāšanā, par Atzinības krusta virsnieku tika iecelts Ogres Politiski represēto kluba priekšsēdētājs Ivars Kaļķis, savukārt Atzinības krusta kavalieres gods tika piešķirts divām Ogres novada izglītības darbiniecēm.
Par Atzinības krusta kavalieri, godinot nesavtīgu mūža ieguldījumu izglītības darbā, tika iecelta ilggadējā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ķīmijas skolotāja Velta Gobiņa, un par ilggadēju pašaizliedzīgu veikumu mūzikas pedagoga darbā un radošu ieguldījumu izglītībā un kultūrā Atzinības krusta kavalieres godā tika iecelta Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas kora klases pedagoģe un diriģente Baiba Klepere.
