Ceturtdiena, 20.11.2025 06:27
Anda, Andīna
Ceturtdiena, 20.11.2025 06:27
Anda, Andīna
Ceturtdiena, 20. novembris, 2025 06:03

FOTO: Mūsu cilvēki – Latvijas gods: Ogres novadnieki saņem augstākos valsts apbalvojumus

OgreNet/Ogres novads
FOTO: Mūsu cilvēki – Latvijas gods: Ogres novadnieki saņem augstākos valsts apbalvojumus
Atzinības krusta kavalieres godā iecelta Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas kora klases pedagoģe un diriģente Baiba Klepere, Foto: Ilmārs Znotiņš, Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja
Ceturtdiena, 20. novembris, 2025 06:03

FOTO: Mūsu cilvēki – Latvijas gods: Ogres novadnieki saņem augstākos valsts apbalvojumus

OgreNet/Ogres novads

Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā, 18. novembrī, Rīgas pilī notika valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – pasniegšanas svinīgā ceremonija, kuras laikā tika godināti arī vairāki Ogres novada iedzīvotāji. "Ikdienas gaitās reizēm aizmirstam, ka mums ir vēl daudz, ar ko lepoties – neatkārtojami skaisto dabu, attīstīto infrastruktūru un, pats svarīgākais, – mūsu cilvēkiem! Esam lepni, ka mūsu novadnieki – Antoņina Bļodone, Ivars Kaļķis, Velta Gobiņa un Baiba Klepere – ir saņēmuši  augstākos valsts apbalvojumus un apsveicam ar darba augsto novērtējumu!" pauž Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja.

Latvijas valsts augstākos apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu – piešķir cilvēkiem, kuru godprātīgs profesionālais un sabiedriskais darbs, aktīva pilsoniskā stāja, pašaizliedzība un drosme stiprina Latviju un ir valsts augstākās atzinības vērta un godināma.

mceu_56289756451763611389902.jpg

Foto: Ilmārs Znotiņš, Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja

Par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un sevišķiem nopelniem Nacionālo bruņoto spēku stiprināšanā par Viestura ordeņa komandieri tika iecelta Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona komandiere, pulkvede Antoņina Bļodone.

Augstu novērtējot ilggadēju sabiedrisko kalpošanu un nozīmīgu ieguldījumu politiski represēto Latvijas iedzīvotāju piemiņas saglabāšanā, par Atzinības krusta virsnieku tika iecelts Ogres Politiski represēto kluba priekšsēdētājs Ivars Kaļķis, savukārt Atzinības krusta kavalieres gods tika piešķirts divām Ogres novada izglītības darbiniecēm.

Par Atzinības krusta kavalieri, godinot nesavtīgu mūža ieguldījumu izglītības darbā, tika iecelta ilggadējā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ķīmijas skolotāja Velta Gobiņa, un par ilggadēju pašaizliedzīgu veikumu mūzikas pedagoga darbā un radošu ieguldījumu izglītībā un kultūrā Atzinības krusta kavalieres godā tika iecelta Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas kora klases pedagoģe un diriģente Baiba Klepere.

mceu_31629666511763611222648.jpg

mceu_24639616741763611253030.jpg

mceu_91003978131763611239788.jpg

Foto: Ilmārs Znotiņš, Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?