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Ceturtdiena, 18. jūnijs, 2026 15:10

FOTO: Naktsvijoles, silpurenes, dzegužpuķes - uzzini, kurus vēl augus labāk nepīt Jāņu vainagā

OgreNet
FOTO: Naktsvijoles, silpurenes, dzegužpuķes - uzzini, kurus vēl augus labāk nepīt Jāņu vainagā
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Ceturtdiena, 18. jūnijs, 2026 15:10

FOTO: Naktsvijoles, silpurenes, dzegužpuķes - uzzini, kurus vēl augus labāk nepīt Jāņu vainagā

OgreNet

Tuvojoties vasaras saulgriežiem, daudzi steidz meklēt skaistākās jāņuzāles svētku vainagu pīšanai. Tomēr Dabas aizsardzības pārvalde aicina būt atbildīgiem un dabā atstāt aizsargājamos augus, kurus drīkst baudīt vien ar acīm un iemūžināt fotogrāfijās.

Pārvalde atgādina, ka Latvijas pļavās un mežos sastopami vairāki īpaši aizsargājami augi, tostarp savvaļas orhidejas – naktsvijoles, dzegužpirkstītes, dzegužpuķes un dzegužkurpītes. Tāpat aizsargājamo augu sarakstā ir meža un pļavas silpurenes, jumstiņu gladiolas un Sibīrijas skalbes.

Dabas aizsardzības pārvalde uzsver, ka šo reto augu plūkšana var kaitēt to saglabāšanai dabā, tādēļ iedzīvotāji aicināti tos neizmantot vainagu pīšanai.

Vainagiem speciālisti iesaka izvēlēties tradicionālās un plaši sastopamās jāņuzāles, piemēram, rudzupuķes, pīpenes, sarkano un balto āboliņu, suņuburkšķus, papardes, kalmes, madaras, asinszāli, birztalu nārbuli, raspodiņas, vībotnes, magones un citus vasaras saulgriežu laikā ziedošus augus.

"Pīsim vainagus atbildīgi!" aicina Dabas aizsardzības pārvalde, mudinot ikvienu svētku laikā saudzēt Latvijas dabas bagātības un retās augu sugas.

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