Ceturtdiena, 12.03.2026 22:07
Aija, Aiva, Aivis
Ceturtdiena, 12.03.2026 22:07
Aija, Aiva, Aivis
Ceturtdiena, 12. marts, 2026 17:39

FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā

Zane Bēķe, ONIP Interešu izglītības Teātra jomas metodiķe
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
Foto: Zane Bēķe
Ceturtdiena, 12. marts, 2026 17:39

FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā

Zane Bēķe, ONIP Interešu izglītības Teātra jomas metodiķe

5. martā Ikšķiles pilsētas bibliotēkā uz skolēnu skatuves runas 1. kārtas noslēgumu pulcējās Ogres novada skolu runas mākslinieki, kuru sniegumu vērtēja Ogres teātra mākslinieciskais vadītājs, režisors un teātra pedagogs Jānis Kaijaks, Ogres teātra radošā direktore, teātra kritiķe un zinātniece Ieva Rodiņa, kā arī aktrise Laura Atelsone.

Runātāju skaits šogad bija 39, viņu sniegums iepriekš tika izvērtēts 1. kārtas 1. posmā – savas skolas konkursā. Dalībnieku demonstrētos runas priekšnesumus žūrija kopumā novērtēja kā atbilstošus 1. un 2. pakāpei, savukārt 4 skolēnu sniegumu atzina kā vērtējamu ar augstāko pakāpi, izvirzot runātājus konkursa 2. kārtai valsts mērogā. Ogres novada konkursa laureāti 26. martā dosies uz Jūrmalu, lai demonstrētu savu skatuves runas sniegumu 2. kārtas izvērtēšanas žūrijai.  

Uz 2. kārtu Jūrmalā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, tika izvirzīti konkursa dalībnieki:

  • Alberts Melderis Ikšķiles vidusskolas 1. kl.  skolnieks, skolotāja Sandra Tilta
  • Mārcis Šostaks, Ogres Centra pamatskolas 7.kl. skolnieks, skolotāja Gunta Grejere
  • Rihards Rāts, Ogres Centra pamatskolas 8.kl. skolnieks, skolotāja Gunta Grejere
  • Marks Dubinskis, Ogres Kalna pamatskolas 7. kl. skolnieks, skolotāja Elza Seile
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
FOTO: Noskaidroti labākie Ogres novada skolēni skatuves runā
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?