Runātāju skaits šogad bija 39, viņu sniegums iepriekš tika izvērtēts 1. kārtas 1. posmā – savas skolas konkursā. Dalībnieku demonstrētos runas priekšnesumus žūrija kopumā novērtēja kā atbilstošus 1. un 2. pakāpei, savukārt 4 skolēnu sniegumu atzina kā vērtējamu ar augstāko pakāpi, izvirzot runātājus konkursa 2. kārtai valsts mērogā. Ogres novada konkursa laureāti 26. martā dosies uz Jūrmalu, lai demonstrētu savu skatuves runas sniegumu 2. kārtas izvērtēšanas žūrijai.
Uz 2. kārtu Jūrmalā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, tika izvirzīti konkursa dalībnieki:
- Alberts Melderis Ikšķiles vidusskolas 1. kl. skolnieks, skolotāja Sandra Tilta
- Mārcis Šostaks, Ogres Centra pamatskolas 7.kl. skolnieks, skolotāja Gunta Grejere
- Rihards Rāts, Ogres Centra pamatskolas 8.kl. skolnieks, skolotāja Gunta Grejere
- Marks Dubinskis, Ogres Kalna pamatskolas 7. kl. skolnieks, skolotāja Elza Seile