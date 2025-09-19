FOTO: Noslēgusies piedzīvojumu fantāzijas filmas “Kristofers un divu pasauļu atslēga” filmēšana Ogrē

Rakstnieks Arno Jundze, ierodoties uz noslēguma filmēšanu Ogres Kalna pamatskolā, bija saviļņots: “Neticami, ka tā var sakrist – to nevarēja ne nosapņot, ne romānā uzrakstīt, ka filmu pēc mana romāna motīviem filmēs manā skolā, kurā sāku mācīties pirms 43 gadiem. Pat Kristofera lomas atveidotājs Roberts ir šīs skolas skolēns! Mana ambīcija, savulaik rakstot grāmatu, bija radīt latviešu Hariju Poteru ar globāliem piedzīvojumiem un cilvēcisku stāstu. Parādīt, ka vienmēr ir izeja, vienmēr ir iespēja nenogrimt dibenā, bet, lai cik tas būtu grūti, var noturēties, pacelties, saglabāt sevi.”
Topošais kino “Kristofers un divu pasauļu atslēga” vēsta par vienpadsmitgadīgo Kristoferu, kuram, negaidīti zaudējot mammu, jānovērš pasaku un cilvēku pasaules saplūšana vienā pelēkā realitātē. Glābšanas misijā viņam pievienojas Rozenkrancs un Gildenšterns – it kā izsprukuši no Šekspīra “Hamleta” lappusēm – un klasesbiedrene Kate. Filma apvieno vizuāli bagātu fantāziju ar dziļi cilvēcīgu stāstu par drosmi un radošumu.
“Ar bērniem strādāt ir ļoti iedvesmojoši. Tā kā filmā ir pasaku pasaule, tad mazajiem aktieriem bija jāiztēlojas brīnumi un neticamās lietas, ko nemaz nevar redzēt. Man tā ir pirmā filma, un es gaidīju tieši šādu brīdi – bērnu filmu,” stāsta režisors Oskars Morozs.
Specefektu mākslinieks Māris Lagzdiņš, kurš ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām liks atdzīvoties burvju vietām un tēliem, piebilst: “Pasaule būs pasakaina, vairāk vai mazāk nereāla, bet kā tieši tā izskatīsies, vēl neviens nezina. No vienas puses tas ir biedējoši, no otras – aizraujoši. Strādājot ar mākslīgo intelektu, jāzina, ko vēlies, bet jābūt atvērtam arī nejaušībām.”
Kā filmēšanās pieredzi vērtē bērni, kuri ir galvenajās lomās? Kristofera lomas atveidotājs Roberts Bērziņš to raksturo kā lielu piedzīvojumu: “Ja esi galvenais varonis, tad nav viegli – daudz teksta, daudz darbību. Bet ļoti patika strādāt ar pieaugušajiem aktieriem, kuri pamācīja un uzmundrināja. Režisors reiz man pateica: Esi priecīgs, laimīgs, normāls! – tas kļuva par mūsu filmēšanas moto.” Savukārt Amēlija Gurova, kas iejutās Kates lomā, atzīst, ka no vienas puses skumji, ka beidzās filmēšana, no otras – nebūs vairs tik smagi jāstrādā. “Es ceru, ka būs ļoti jautra filma ar dažiem smieklīgiem, dažiem bailīgiem un nervus kutinošiem momentiem, bet draudzīga. Tāpēc aicinu visus sekot līdzi informācijai par pirmizrādi pavasarī.”
Filmas bērnu lomās redzēsim arī Henriju Blumbergu (Mārcis) un citus, pieaugušo lomās – Edgars Samītis, Kaspars Zvīgulis, Gerda Embure, Tālivaldis Lasmanis, Diāna Krista Stafecka, Uldis Anže, Rūta Dišlere, Anrijs Sirmais, Anete Saulīte, Edgars Pujāts, Normunds Bērzs un citi. Radošajā komandā – operators inscenētājs Uldis Jancis, mākslinieks Toms Jansons, kostīmu māksliniece Renāte Vītola, grima māksliniece Gunda Zvirbule un producents Gatis Upmalis.
Filmu līdzfinansē Valsts kultūrkapitāla fonds, “Latvijas Mobilais Telefons”, Samsung un Ogres novada pašvaldība, atbalsta LKA Nacionālā filmu skola, “VENDEN”, “CUPRA” un citi.