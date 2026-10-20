FOTO: Ogrē aizvadīta filmas “Kristofers un divu pasauļu atslēga” pirmizrāde – skatītājos arī filmas varoņi

Arī Rīgā sestdien notika vairāki īpašie filmas seansi, kuros skatītājiem bija iespēja satikt filmas radošo komandu un uzzināt par stāsta tapšanas aizkulisēs. Šādas tikšanās ļauj filmu piedzīvot citādi – ieraugot arī cilvēkus, ar kuru idejām un darbu radīta filma. Tagad, sākoties skolēnu brīvlaikam, filma turpina ceļu pie ģimenēm visā Latvijā. Pirmie skatītāji jau dalās iespaidos sociālajos tīklos – savu vērtējumu paudis arī ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš filmu apmeklēja kopā ar ģimeni.
“Kristofers un divu pasauļu atslēga” scenāriju radījuši Juris Kursietis un Oskars Morozs. Filma ir Arno Jundzes romāna “Kristofers un ēnu ordenis” pirmssākuma stāsts, kurā skatītāji uzzinās, kas ar varoņiem notika pirms romānā aprakstītajiem galvenajiem notikumiem. Šī ir režisora Oskara Moroza debija pilnmetrāžas kino.
“Kristofers un divu pasauļu atslēga” ir iekļauta programmā “Latvijas skolas soma”. Tā ir iespēja ne tikai klasei kopīgi noskatīties Latvijā tapušu filmu, bet pēc seansa arī sākt sarunas par drosmi, cerību un spēju no jauna noticēt sev arī brīžos, kad šķiet – viss ir zaudēts..
Studijas F.O.R.M.A. un LMT Grupas jaunā filma “Kristofers un divu pasauļu atslēga” vēsta par vienpadsmitgadīgo Kristoferu, kurš pēc mammas zaudējuma nonāk notikumu virpulī, jo pasaku un cilvēku pasaulēm draud saplūšana vienā pelēkā realitātē, kurā izzūd radošums un brīnumi. Lai to nepieļautu, Kristoferam jāapvieno spēki ar savu klasesbiedreni Kati un noslēpumaino duetu Rozenkrancu un Gildenšternu, kas it kā izkāpuši no Šekspīra “Hamleta” lappusēm. Kopā viņi dodas bīstamā piedzīvojumā, bēgot no vajātājiem, atklājot neparastas vietas un mēģinot atšķetināt noslēpumainos pavedienus, ko Kristofers mantojis no mammas.
Kristofera lomā Roberts Bērziņš, Kristofera draudzeni Kati atveido Amēlija Gurova, citās bērnu lomās Niks Ādamsons, Ričards Teodors Ozers, Henrijs Blumbergs, Patriks Kūmiņš, Lauris Kalniņš, Ēvalds Mesters un citi. Pieaugušo lomās redzami pazīstami aktieri – Edgars Samītis, Kaspars Zvīgulis, Diāna Krista Stafecka, Ģertrūde Rubins, Tālivaldis Lasmanis, Uldis Anže, Rūta Holendere, Anrijs Sirmais, Anete Saulīte, Edgars Pujāts, Normunds Bērzs.
Radošajā komandā – operators inscenētājs Uldis Jancis, specefektu mākslinieks Māris Lagzdiņš, mākslinieks Toms Jansons, skaņu režisors Jevgenijs Svjatovs, kostīmu māksliniece Renāte Vītola, grima māksliniece Gunda Zvirbule un producents Gatis Upmalis.
Filma “Kristofers un divu pasauļu atslēga” ir piektā studijas F.O.R.M.A. ģimenes filma. Līdz šim studijā radītas skatītāju iemīļotās ģimenes filmas “Ūdensbumba resnajam runcim”, “Mazie laupītāji”, “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” un “Vecā dārza noslēpums”.
Filmas līdzproducents LMT Grupa. Līdzfinansē Valsts kultūrkapitāla fonds, “Samsung”, Ogres novada pašvaldība un “TV3 Group”. Atbalsta LKA Nacionālā filmu skola, “VENDEN”, CUPRA un citi.