Ogres Vēstures un mākslas muzeja telpās Brīvības ielā 2 notika koncerts, kas bija veltīts Barikāžu 35. gadadienai. Tajā uzstājās vīru kamerkoris Frachori (mākslinieciskais vadītājs Ingus Leilands, diriģents Andrejs Mūrnieks), Latvijas Nacionālās operas un baleta solists Guntars Ruņģis un ģitārists Jānis Ruņģis. Koncerta programma rosināja klātesošos apstāties, atcerēties un novērtēt Latvijas tautas vērtības. Pirms un pēc koncerta apmeklētājiem bija iespēja apskatīt muzeja ekspozīciju “Brīvības ceļš”.
Pasākuma noslēgumā Neatkarības laukumu piepildīja silta barikāžu atmosfēra — Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljons nodrošināja lauku virtuvi un ugunskuru, pulcējot cilvēkus kopīgās sarunās un atmiņu stāstos. Neatkarības laukumā vēl šobrīd atrodas 1991. gada barikāžu muzeja sagatavotie informatīvie stendi.
Ogres Vēstures un mākslas muzejs izsaka pateicību visiem pasākuma dalībniekiem! Barikāžu atceres pasākums apliecināja, ka kopīga vēstures atcerēšanās stiprina saliedētību.