Šogad Ogres novadā iedibināta jauna tradīcija – izcelt un godināt izglītības iestāžu komandas, kuras ar sadarbības un uzticēšanās spēku veido bērniem pozitīvu un vērtīgu mācību pieredzi. Balvas mērķis ir novērtēt komandas darbu izglītības procesā, jo aiz katra bērna sasnieguma un katras inovācijas stāv cilvēki, kas spēj sadarboties un kopīgi radīt risinājumus.
Balvai šogad tika pieteikta 21 izglītības iestādes komanda, kas īstenojusi nozīmīgus projektus un iniciatīvas dažādos virzienos – iekļaujošās izglītības stiprināšanā, bērnu emocionālās labbūtības veicināšanā, vienotas atbalsta sistēmas ieviešanā, sporta un veselības paradumu attīstīšanā, kā arī radošajā mākslas un mūzikas jomā, norāda Izglītības pārvaldē.
Ogres novada Izglītības pārvalde īpaši izcēla trīs izglītības iestāžu vadības komandas, kuras mērķtiecīgi un sistēmiski attīstījušas komandas darbu savās iestādēs: Ogres novada Sporta centra vadības komanda (direktore Dzirkstīte Žindiga) – par vienotas pieejas ieviešanu un treneru sadarbības stiprināšanu; Ogresgala pamatskolas vadības komanda (direktore Vineta Āboltiņa) – par sistēmisku pieeju un atbalstu katra bērna izaugsmei; Ikšķiles PII “Urdaviņa” vadības komanda (vadītāja Valda Krinkele) – par pieredzes apmaiņas un sadarbības kultūras iedzīvināšanu iestādē.
Pasākuma dalībniekus sirsnīgi uzrunāja Gints Sīviņš, Igors Grigorjevs un Velga Kalniņa, uzsverot, ka sadarbība un komandas gars ir viens no nozīmīgākajiem kvalitātes un attīstības priekšnoteikumiem izglītības jomā.
Siltu un iedvesmojošu noskaņu pasākumam radīja Ainārs un Līga Eidoni, aicinot pedagogus dalīties pārdomās par to, kā ikdienā pateikt paldies kolēģim un svinēt mazos panākumus. Šīs sarunas rosināja būtisku atziņu – mēs cits citu redzam un novērtējam, atzīmē Izglītības pārvaldē.
"Pasākums apliecināja, ka komandas darbs ir viens no svarīgākajiem stūrakmeņiem Ogres novada izglītības kvalitātes un bērnu labbūtības stiprināšanā. Komandas spēks ir katrā cilvēkā, bet cilvēka spēks – komandā," norāda Izglītības pārvaldes pārstāvji.