Šis koncerts bija iekļauts pianista Andreja Osokina dibinātā nodibinājuma “Osokinu fonds” īstenotās trešās mūzikas instrumentu spēles meistarklašu nometnes Čerņihivas apgabala mūzikas skolu audzēkņiem programmā. Tas tika veidots kā draudzības un atbalsta apliecinājums Ukrainai, mēģinot uzburt ukraiņu bērniem brīnišķīgu un mierīgu atmosfēru, kaut uz brīdi atgriežot viņos laimīgas bērnības sajūtu, lai atmiņas par to stiprinātu viņus visgrūtākajos brīžos.
Koncertā piedalījās Andrejs Osokins, operdziedātāja Brigita Reisone, pianiste Madara Kalniņa, bērni no Ukrainas Čerņihivas apgabala mūzikas skolām, kuri tobrīd Rīgā piedalījās šajā nometnē, kā arī Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Nometnes bērnus pārstāvēja jaunie ukraiņu mūziķi – flautiste Reičela Ana, vijolniece Marija Voroha, čelliste Hanna Zgonnika un pianists Timofijs Puštariks, savukārt Ogres Mūzikas un mākslas skolu – koklētāju ansamblis “Rota” skolotājas Daces Priedītes vadībā, kā arī jaunie pianisti Tomass Pauls Andersons un Madara Marta Kabakova.
Šos mūzikas svētkus iniciēja un to norisi atbalstīja Latvijas uzņēmums “Baltic Restaurants”, kas ir nerimstošs ukraiņu tautas atbalstītājs tās cīņā par neatkarību jau kopš pilna apmēra kara sākuma. Pateicoties “Baltic Restaurants” atbalstam nodibinājumam “Osokinu fonds” bija iespēja īstenot ne tikai šo koncertu, bet arī Trešo mūzikas instrumentu spēles nometni ukraiņu bērniem no kara skartajām teritorijām, sniedzot iespēju 25 Čerņihivas apgabala mūzikas skolu audzēkņiem divas nedēļas atpūsties no kara šausmām zem Latvijas mierīgajām debesīm. Nometnes laikā ukraiņu bērniem bija iespēja pilnveidojot mūzikas instrumentu spēles prasmes izcilu latviešu mūzikas skolu pedagogu valdībā, apmeklēt un pašiem uzstāties koncertos, piedalīties radošās mākslas nodarbībās, kā arī doties ekskursijās, iepazīstot Latviju un tās vēsturi un kultūru.
Ogres koncerta laikā sveicot klātesošos, uzņēmuma “Baltic Restaurants” valdes priekšsēdētājs Aigars Kaugars, uzsvēra, cik svarīgi ar katru dienu padarīt pasauli kaut mazliet labāku un cik vērtīgi šajā karā palīdzēt ukraiņu bērniem, pret kuriem karš ir īpaši nežēlīgs. Aigars Kaugars izteica cerību, ka šī nometne un koncerts Ogrē dos Ukrainas mūzikas skolu audzēkņiem gan grūdienu un izrāvienu mūzikā, gan cerību nākotnei. Noslēdzot uzrunu, viņš aicināja ikvienu atbalstīt Ukrainu it visos iespējamos veidos, tai skaitā ar labām domām un gaišiem vēlējumiem, jo tie ir ļoti svarīgi visiem – gan tiem, kuri aizstāv Ukrainu, gan Ukrainas iedzīvotājiem. “Kā mēs zinām, mazas lietas dažreiz šķiet mazas, bet, ja to kopā ir daudz, notiek lieli brīnumi. Esot kopā, var gūt uzvaras un pat gāzt kalnus!” noslēdzot savu uzrunu, teica Aigars Kaugars.
Koncertu Ogrē organizēja nodibinājums “Osokinu fonds” sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un Ogres Mūzikas un mākslas skolu. Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja, uzrunājot koncerta viesus un māksliniekus, pateicās par iespēju šādam koncertam izskanēt tieši Ogrē, ļaujot skatītājiem baudīt ne tikai profesionālo mūziķu Andreja Osokina un Brigitas Reisones sniegumu, bet arī sniedzot iespēju dzirdēt jaunos un talantīgos mūziķus no Čerņihivas apgabala un Ogres mūzikas skolām. Andris Krauja izteica cerību, ka šis koncerts un dalība nometnē ukraiņu bērniem būs kā atspēriena pakāpiens viņu ceļā uz augstākajām mūzikas virsotnēm.
Savukārt Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala, uzrunājot klausītājus, atklāja, ka Čerņihivā pēdējos gados bijis jau piecas reizes un ir redzējis tās kara šausmas, ar ko iedzīvotājiem tur nākas saskarties ikdienā. Viņš pateicās ikvienam ukraiņu tautas aizstāvim, kurš aizsargā savu valsti, jo viņi ne tikai rūpējas par savas zemes drošību, bet aizstāv mūs visus, lai mēs šīs kara šausmas nepiedzīvotu Latvijā. Uzrunas noslēgumā Atvars Lakstīgala novēlēja pēc iespējas ātrāk sagaidīt Ukrainā mieru, lai būtu iespēja jau miera apstākļos regulāri braukt vienam pie otra ciemos, priecējot visus ar skaistu mūziku.
Arī “Osokinu fonds” aicina ikvienu turpināt atbalstīt Ukrainu un mudina portālā Ziedot.lv ziedot nodibinājuma īstenotai labdarības akcijai, kuras mērķis ir iegādāties un nosūtīt ukraiņu karavīriem frontes karstākajos punktos maltītes ar īpašiem to uzsildīšanas maisiņiem. Tie nodrošina ēdiena uzsildīšanu jebkuros apstākļos bez uguns, gāzes vai elektrības, tādēļ šādas maltītes frontē ir īpaši vērtīgas. Plašāka informācija par šo akciju pieejama šeit: https://www.ziedot.lv/siltas-maltites-ukrainu-karaviriem-fronte-5470.
Nodibinājums “Osokinu fonds” izsaka pateicību ikvienam koncerta apmeklētājam un visiem atbalstītājiem, kas palīdzēja šo notikumu īstenot, īpaši Ogres novada pašvaldībai, Ogres Mūzikas un mākslas skolai, kā arī uzņēmumam “Baltic Restaurants”! Pateicība arī Inovatīvās Izglītības attīstības biedrības pārstāvjiem Aleksandrai Sofijai Skļarai un Artūram Hominam par šī koncerta tulkojuma nodrošināšanu ukraiņu valodā.