Atklājot SIA “EKO EL” ražotnes jauno ēku, uzņēmuma valdes loceklis Gunārs Ziedonis: “Mūsu uzņēmums radās garāžā pirms 15 gadiem, un jau tad mums bija skaidra vīzija, ka vēlamies kļūt par vienu no vadošajiem metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā. Šī ražotne palīdzēs mums augt un attīstīties, kā arī piedāvāt klientiem jaunus ražošanas pakalpojumus, un plānojam paplašināšanos turpināt”.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Gints Sīviņš uzsver: “Līdz ar Ogres novada kopējās attīstības un Ogres novada iedzīvotāju labbūtības veicināšanu, viens no mūsu mērķiem ir arī uzņēmējdarbībai draudzīgas vides veidošana Ogres novadā. Ogres novadā pret uzņēmējiem ir patiesi uz attīstību vērsta attieksme – esam izveidojuši Ogres novada pašvaldības Stratēģiskās plānošanas nodaļu, kas ļoti veiksmīgi sadarbojas ar Ogres novada uzņēmējiem, organizējot dažādus pasākumus. Sadarbojamies arī ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) izveidoto filiāli Ogrē, kurā darbojas arī biznesa inkubators, kur dažādus risinājumus uzņēmējiem saņem jaunie uzņēmumi.”
“Esmu patiesi gandarīts, ka Ogres uzņēmēji aug un attīstās ne tikai Ogres, bet arī Latvijas un plašākā mērogā, un eksportējošā metālapstrādes uzņēmuma SIA “EKO EL”, kurā strādā vairāk nekā 200 Ogres novada iedzīvotāji, jaunās ražotnes atvēršana ir vēl viens pierādījums tam, ka uzņēmēji pie mums Ogres novadā jūtas droši un var veiksmīgi attīstīties,” turpina Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja biroja vadītājs G. Sīviņš
SIA “EKO EL” ir viens no lielākajiem metāla konstrukciju un mašīnbūves produktu ražotājiem Latvijā, kas piedāvā pilnu ražošanas ciklu, un saražoto produkciju gan izplata vietējā tirgū, gan eksportē uz Nīderlandi, Skandināviju, Angliju, Vāciju un Igauniju.