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Sestdiena, 15. augusts, 2026 07:50

FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu

OgreNet
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
Foto: Facebok.com/OMMS
Sestdiena, 15. augusts, 2026 07:50

FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu

OgreNet

Engures pludmalē jaunās mākslinieces no Ogres Mūzikas un māklsas skolas ļāvās neierastam radošam izaicinājumam un divu dienu laikā smiltīs radīja darbu “Reiz bija laiva”, kas izpelnījās arī īpašu novērtējumu.

Ogres Mūzikas un mākslas skolas mākslas audzēknes un skolotājas pirmo reizi piedalījušās smilšu mākslas simpozijā “Smilšu rausis”, kas norisinājās Engures pludmalē.

Divu dienu garumā 16 komandas no Latvijas mākslas skolām smiltīs veidoja skulptūras par tēmu “Zemūdens dzīlēs”. Ogres komanda konkursam radīja skulptūru “Reiz bija laiva”, kas ieguva pludmales kokteiļbāra “Valis” simpātiju balvu.

OMMS komandu jeb, kā viņas nodēvējusi pati skola, “smilšu pavēlnieces”, pārstāvēja audzēknes Katrīna Avotiņa, Alise Bārbale, Madara Ķerve un Elīza Štrauha, kā arī skolotājas Lolita Onckule-Bērziņa un Kristīne Jukmane.

Izskatās, ka Ogres “smilšu pavēlniecēm” darbošanās smiltīs ne tikai sagādā prieku, bet arī lieliski padodas!

FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu
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