FOTO: Ogrēnietes kļūst par “smilšu pavēlniecēm” un no Engures pārved simpātiju balvu

Ogres Mūzikas un mākslas skolas mākslas audzēknes un skolotājas pirmo reizi piedalījušās smilšu mākslas simpozijā “Smilšu rausis”, kas norisinājās Engures pludmalē.
Divu dienu garumā 16 komandas no Latvijas mākslas skolām smiltīs veidoja skulptūras par tēmu “Zemūdens dzīlēs”. Ogres komanda konkursam radīja skulptūru “Reiz bija laiva”, kas ieguva pludmales kokteiļbāra “Valis” simpātiju balvu.
OMMS komandu jeb, kā viņas nodēvējusi pati skola, “smilšu pavēlnieces”, pārstāvēja audzēknes Katrīna Avotiņa, Alise Bārbale, Madara Ķerve un Elīza Štrauha, kā arī skolotājas Lolita Onckule-Bērziņa un Kristīne Jukmane.