Projekta darbs jāizstrādā ikvienam 12. klases jaunietim vidusskolas pabeigšanai. Šādā veidā jaunieši demonstrē skolā iegūtās prasmes patstāvīgi veikt izpēti, analizēt datus, argumentēt secinājumus, identificēt un īstenot risinājumus. Ogres novada Izglītības pārvalde ciešā sadarbībā ar Ogres Valsts ģimnāziju rīko kopīgu skati visu novada vidusskolu skolēniem, lai sniegtu viņiem iespēju prezentēt savu darbu plašākai auditorijai un saņemt ieteikumus no nozares ekspertiem.
Paldies Ogres Centra pamatskolas, Ogresgala pamatskolas, Ogres Kalna pamatskolas, Ķeguma pamatskolas, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Ikšķiles vidusskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājiem par savu 7.-11. klašu skolēnu iesaisti, apmeklējot skati.
Igors Grigorjevs, Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs, uzsver: “Esmu gandarīts, ka Projekta darbu skate novada vidusskolu beidzējiem veidojas par tradīciju, kurā ieraugām, cik vērtīga bijusi mūsu novada skolēnu izglītības pieredze – kā viņi prot izvirzīt būtiskus izziņas jautājumus, atrast uz tiem atbildes, patstāvīgi paveikt apjomīgu darbu, aktualizēt un risināt kopienai nozīmīgus jautājumus. Paldies visiem iesaistītajiem – skolēniem par zinātkāri, uzņēmību, neatlaidību un sistemātisku darbu, skolotājiem par personisko attieksmi, iedziļināšanos un profesionalitāti, ekspertiem – par atvērtību un devīgumu, visiem, visiem, kas palīdzēja tapt šim pasākumam. Īpašs paldies Ogres Valsts ģimnāzijai par veiksmīgo kopdarbu! Turpinām jau maijā, kad turpat, Sporta arēnā “Ogre”, šādā lomā satiksim astoto klašu skolēnus!“
Projekta darbu skatē bija iespēja vērot 230 skolēnu izstrādātos un 207 stendos prezentētos projektus. Darbu vadīšanā, vērtēšanā un konsultēšanā piedalījās 54 skolotāji un 56 eksperti, kuru klātbūtne bagātināja pasākuma saturu ar profesionālu skatījumu. Ekspertu uzdevums bija ne vien vērtēt, bet arī sniegt atgriezenisko saiti skolēniem, īpaši tajos darbos, kas cieši saistīti ar viņu pārstāvēto profesionālo jomu. Eksperti pārstāvēja daudzveidīgu profesionālo jomu loku – ekonomiku, mākslu, pētniecību, statistiku, uzņēmējdarbību, fiziku, ķīmiju un citas nozares, apliecinot, ka skolēnu idejas un pētījumi sasaucas ar reālās dzīves izaicinājumiem un profesionālo vidi.
Tēmas, kuras 12. klašu skolēni izvēlējušies saviem projekta darbiem, bija daudzveidīgas, saistītas ar dažādiem mācību priekšmetiem – fiziku, ķīmiju, bioloģiju, sociālajām zinātnēm, svešvalodām, kultūru un mākslu, sportu un veselību, latviešu valodu un literatūru, dizainu un tehnoloģijām. Skolēni pārsteidza ar radošiem un praktiski pielietojamiem risinājumiem – no ainavu arhitektūras iecerēm Ogres bākas zaļās zonas attīstībai līdz inovatīvām idejām bērnudārza “Urdaviņa” rotaļu laukuma atjaunošanai un kustību spēļu laukuma izveidei Madlienas vidusskolā. Ne mazāk spilgta bija arī mākslinieciskā jaunrade – skatē varēja iepazīt skolēnu veidotas īsfilmas, baudīt dzejas un lirikas lasījumus, kā arī aplūkot fotogrāfiju izstādes, kas atklāja jauniešu radošo redzējumu un personisko izteiksmi.
Par pasākumā pieredzēto stāsta Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes prezidents Markuss Vulis: “Vēlos izteikt patiesu atzinību par pasākuma augsto organizētības līmeni. Īpašu pateicību vēlos veltīt skolotājiem – vērtētājiem, kā arī piesaistītajiem nozaru ekspertiem. Tieši viņu profesionalitāte, ieinteresētība un sniegtās vērtīgās atziņas palīdzēja mums ne tikai izvērtēt izstrādāto darbu, bet arī gūt ieteikumus turpmākai izaugsmei. Sarunās ar vienaudžiem vairākkārt izskanēja atziņa, ka aizstāvēt savu darbu nemaz nebija tik traki! Sākumā ir uztraukums, bet, kad sāc prezentēt, atbildēt uz jautājumiem un apmainīties viedokļiem, saproti – viss ir labi, ja pārzini savu tēmu. Pēc pasākuma valdīja patīkama atvieglojuma un gandarījuma sajūta. Tie bija mazi, bet nozīmīgi dzīves svētki – brīži, kas iedvesmo un dod spēku virzīties uz priekšu. Novēlu, lai katram izdodas izbaudīt gatavošanās procesu un prieku par paveikto!”