Projekta ietvaros darbojoties ar Ogres novada bērniem un jauniešiem, trīs dienu garumā ļoti veiksmīgi realizēta dienas nometne “Tradīciju skoliņa”. Nometnē piedalījās 26 dalībnieki 8-17 gadu vecumā, taču interese izzināt senču tradīcijas un apgūt senās rokdarbu prasmes vairākkārt pārsniedza plānoto vietu skaitu. Nometnes laikā novada bērni varēja ne tikai lietderīgi pavadīt brīvo laiku, bet arī iepazīt mūsu tautas tradīcijas, uzzināt: kas ir pūrs, kur to glabā, kas kādreiz varēja veidot jaunas meitas pūra saturu. Bērni un jaunieši uzzināja, kādas bija senās segas, kā tās darināja, kā arī apguva dalībnieku vecumam piemērotas un vērtīgas rokdarbu tehnikas.
R.A.D.I. realizētais projekts “Ogres novada etnogrāfiskais mantojums - austās segas” ir kā auglīga augsne jauniem atklājumiem amatniecībā, kā arī nemateriālā kultūras mantojuma jēgpilnai pārmantojamībai no paaudzes uz paaudzi. Realizētajam projektam ir būtiska nozīme izaugsmes veicināšanā – turpinot motivēt amatniekus padziļināt savas amata prasmes, organizējot dažāda veida darbnīcas, lekcijas un meistarklases.
Ogres novada bērnu un jauniešu dienas nometnei ar etnogrāfisku ievirzi – “Tradīciju vasaras skoliņai” noteikti būs turpinājumi, jo bērni ir zinātkāri, darboties griboši un ļoti ceram, ka “iesētās” zināšanas un apgūtās prasmes nākotnē “uzdīgs” ar jaunu sparu.