Līdz ar galveno egļu iedegšanu pilsētās un pagastos, novadu piepildīja arī neskaitāmi gaismas rotājumi, kuri rada īpašu noskaņu un vieno kopīgā gaidīšanas priekā.
Arī šogad Ogres novada iedzīvotāji un viesi tiek priecēti ar jauniem gaismas objektiem, kas papildina jau līdzšinējo iespaidīgo rotājumu daudzveidību un bagātina pilsētvides svētku atmosfēru.
Neatkarības laukumā uzmirdzēs jauns gaismas elements – Zibšņu Ozols, majestātisks gaismas instalācijas un kultūras simbolikas apvienojums. Ozols latviešu tradīcijās ir spēka, izturības un dzīvības apliecinājums, tas aicina ikvienu atcerēties kopīgo – stipras saknes, iekšējo spēku un saikni ar savu zemi.
Ogrē, Ausekļa ielā 2, šogad izvietota iespaidīga dekoratīvā Ziemassvētku eglītes bumba, kurā apmeklētāji var ieiet un sajust svētku gaismiņu maģiju. Mirdzošā konstrukcija simbolizē gaišumu, siltumu un kopību, atgādinot par Ziemassvētku brīnumu, kas dzimst cilvēku sirdīs.
Katru Adventes svētdienu līdz Ziemassvētkiem Ogres pilsētas skvērā pie skulptūras “Baltā cielava” no plkst. 16.00 līdz 20.00 varēs sastapt Betlēmes dzīvās aitiņas un ganus, piešķirot šai vietai īpašu sirsnību un siltumu.
Tāpat apmeklētājus priecēs jau ierastie, bet ne mazāk krāšņie gaismas objekti Ikšķilē, Ķegumā un Lielvārdē, kā arī pie baznīcām visā novadā mirdzošie 25 eņģeļi, nesot gaismu, mieru un prieku Ziemassvētku laikā.
Ziemassvētku kariete šajā sezonā savu vietu ir atradusi Birzgalē pie Rūķu parka. Ikviens tiek aicināts ne tikai apbrīnot ar 60 000 lampiņām rotātās karietes spožumu, bet arī izmantot iespēju tajā iesēsties.
Reizē ar rotājumu iedegšanu, visā Ogres novadā iemirdzas arī sirsnīgās akcijas “Ziemassvētku egļu stāsts” izrotātās egles. Tā turpinās jau septīto gadu un ir kļuvusi par neatņemamu Ogres novada svētku sastāvdaļu. Šīs akcijas galvenie svētku atmosfēras radītāji ir iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības iestādes un uzņēmēji. Šogad akcijā piedalās vairāk kā 45 svētku egles.
Visi rotājumi un izgaismotās vietas Ogres novadā, kā arī "Ziemassvētku egļu stāsta" dalībnieku izrotātās eglītes, atrodamas Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes izveidotajā interaktīvajā kartē ŠEIT. Kartē atrodami arī apraksti par gaismas instalācijām un to nozīmi.
Ziemassvētku rotājumi ieslēdzas līdz ar tumsas iestāšanos ap plkst. 16.00.
Savukārt Ogres Zilo kalnu Starta laukumā izgreznotā namiņā no 11. līdz 21. decembrim katru dienu iepriekš pieteiktus apmeklētājus gaidīs Ziemassvētku vecītis. Taču svētku siltumu kalnos varēs sajust arī citā laikā – tumšajā meža ielokā apmeklētājus sagaidīs izgaismota egle, lidojošas bumbas, ziemeļbriedis un Ziemassvētku vecīša kamanas. Ziemassvētku vecīša apciemojumam nepieciešams iepriekš pieteikties, zvanot pa tālr. 29106208(darba dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00).
Svētku rotājumi Ogres novadā mirdzēs līdz janvāra beigām.
Ogres novads aicina iedzīvotājus un viesus doties pastaigās, izbaudīt gaismas instalācijas, atrast sev tīkamāko un mīļāko starojošo objektu un piedzīvot katrs savu Ziemassvētku brīnumu.
Mirdzēsim kopā!