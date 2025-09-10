FOTO: Ogres novadā jauno mācību gadu sāk vairāk nekā 10 000 bērnu un jauniešu

Šajā mācību gadā Ogres novada skolu vispārējās izglītības programmās skolas gaitas uzsāk 7267 skolēni. No tiem 682 ir pirmklasnieki, kuri tikko sākuši savu mācību ceļu. Jaunākajās klasēs – no 1. līdz 3. klasei – kopā mācās 2236 skolēni, 4.–6. klašu posmā – 2146 skolēni, bet 7.–9. klašu posmā – 1899 skolēni. Vidusskolas posmā, 10.–12. klasēs, mācības turpina 986 jaunieši. Papildus pašvaldības skolām, izglītību nodrošina arī privātās mācību iestādes, kurās šobrīd kopā mācās 289 bērni un jaunieši.
Būtiska izglītības sistēmas daļa ir arī pirmsskolas posms – šogad Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas grupas skolās kopā uzņem 2920 bērnus. Lielākās pirmsskolas iestādes ir Ogres PII “Strautiņš” ar 300 bērniem, Ikšķiles PII “Urdaviņa” ar 325 bērniem, kā arī Ogres PII “Cīrulītis” ar 258 bērniem.
Salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, kad novadā kopumā mācījās 9963 bērni un jaunieši, šogad izglītojamo skaits pieaudzis līdz 10 187. Tātad gada laikā skolēnu un pirmsskolēnu skaits palielinājies par 224 bērniem, kas apliecina nemainīgi augošo interesi par izglītības iespējām Ogres novadā.
Ogres novada pašvaldība saka sirsnīgu paldies Fazer Latvija, kas sarūpēja dāvaniņas visiem pirmklasniekiem. Šie mazie pārsteigumi radīja prieku un svētku sajūtu bērniem, kuri pirmo reizi šķērsoja skolas slieksni.
Novada pašvaldība pateicas pedagogiem par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu bērnu izglītībā, novēlot, lai jaunais mācību gads ir veiksmīgs, radošām idejām bagāts un piepildīts ar sasniegumiem!