Piektdiena, 10. oktobris, 2025 15:45

Foto: Ogres novada kultūras un tautas namu darbinieki tiekas Taurupes muižas klētī

Piektdiena, 10. oktobris, 2025 15:45

8. oktobra rītā Ogres novada kultūras un tautas namu darbinieki devās uz tikšanos Taurupes muižas klētī. "Šādu tikšanos ceram iedibināt kā tradīciju, kas ļauj dalīties pieredzē, uzzināt par jaunākajām aktualitātēm kultūras jomā un vienkārši būt kopā," norāda Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes pārstāvji.

Kultūras darbiniekus sveica un šo dienu kopā ar viņiem pavadīja Ogres novada Kultūras komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis. Par aktuālajām norisēm un plāniem novadā stāstīja Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Marika Zeimule, savukārt par iedzīvotāju padomēm, to funkcijām un darbību informēja Ogres novada domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Gints Sīviņš. Kultūras metodiķe darbam novadā Elīna Klāsone iepazīstināja ar Latvijas Nacionālā kultūras centra aktualitātēm un sadarbību ar novadu.

Šajā dienā Ogres novada pašvaldība godināja un izteica rakstisku pateicību par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu kultūras dzīves veidošanā un attīstībā ilggadējiem novada kultūras darbiniekiem: Ikšķiles Tautas nama vadītājai Dacei Mistrei; Tīnūžu Tautas nama vadītājai Valdai Kuršai; Tomes Tautas nama vadītājai Sarmītei Pugačai; Lēdmanes Tautas nama vadītājai Inesei Neretai; Ķeipenes Tautas nama vadītājai Inesei Daugavietei; Menģeles Tautas nama vadītājai Ilzei Jankunai.

Tikšanās noslēgumā dalībniekus sagaidīja īpašs muzikāls pārsteigums – koncerts, ko sniedza Latvijas Nacionālā teātra aktieris Gundars Grasbergs un Latvijas Nacionālā teātra muzikālās nodaļas vadītājs Aleksandrs Tomass Metjusons (Alexander Thomas Mathewson), vēsta pārvaldē.

"Šī diena bija skaists atgādinājums par kultūras darbinieku nozīmi novada dzīvē – viņi ir tie, kas iedvesmo, vieno un palīdz radīt svētku sajūtu mums visiem, sargā un kopj mūsu kultūras mantojumu, turpina Dziesmu un deju tradīcijas un nodod tās nākamajām paaudzēm," atzīmē pārvaldes pārstāvji.

