FOTO: Ogres novada pedagogu konference kā platforma profesionālai izaugsmei un iedvesmai Anete Ezeriete, Ogres Valsts ģimnāzija

23. un 24.oktobrī Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās Ogres novada pedagogu konferences “IEraugi. IEdvesmo. IEsaisti.” Katrā no konferencēm pedagogiem bija iespēja iedvesmoties no saviem kolēģiem, apmeklējot savam vecumposmam atbilstošas darbnīcas. 23.oktobris tika veltīts auditorijai no pirmsskolas līdz 6.klasei, savukārt 24.oktobris - 7.-12.klašu pedagogiem.