Izstādes centrālie objekti ir 2025. gadā 1. vietu labiekārtojumā un ainavu arhitektūrā ieguvušie projekti – Neatkarības laukums Ogrē un Uzvaras parka jaunais labiekārtojums Rīgā. Ar labu vārdu pieminēts arī Ogres novada pašvaldības projekts “Skolas ielas pārbūve (no Pirts ielas līdz Jaunogres prospektam), Ogrē”. Atklāšanas laikā Latvijas pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja satikt savus kolēģus un sadarbības partnerus.
“Ogres novadam ir patiess gandarījums redzēt, ka mūsu īstenotie projekti tiek novērtēti valsts mērogā līdzās izciliem arhitektūras un inženierijas darbiem. Neatkarības laukums un Skolas ielas pārbūve apliecina, ka mērķtiecīga sadarbība starp pašvaldību, projektētājiem un būvniekiem dod ilgtspējīgu un iedzīvotājiem nozīmīgu rezultātu. Šādas izstādes ir vērtīga platforma pieredzes apmaiņai un iedvesmai nākotnē,” pasākumā klātesošajiem pauda Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja.
Izstāde šobrīd ir apskatāma Āgenskalnā, taču tā ir mobila un turpmāk to varēs apskatīt arī citās pilsētās. Izstādē aplūkojami 18 lielformāta fotostāsti par Latvijas arhitektūras un inženierijas objektiem. Eksponēto objektu saraksts:
- “ALTOP industriālais parks Daugavpilī”
- “Latgales atlanti – māju un debesu sargi”
- “ExPorto izklaides centrs”
- “Latvijas Valsts mežu Klientu apkalpošanas centrs”
- “Riga Makerspace”
- “Mārpagalmu oāze Āgenskalnā”
- “Latvijas Mikroķirurģijas centrs - jauna izcilība”
- “Neatkarības laukums Ogrē”
- “Ostas ielas promenāde Ventspilī”
- “Gaujas tilta pārbūve Rāmniekos”
- “Rēzeknes investīcijas nākotnes attīstībā”
- “Koka bērnudārzs Salaspilī”
- “Satekles Biznesa Centrs”
- “Strauta ielas pārmaiņas Valmierā”
- “Koka iespējas TZMO ēkā”
- “Modernākais auto dīlercentrs”
- “Tilts pār Gauju Melbāržos”
- “Valmieras teātra spožās pārvērtības”