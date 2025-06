FOTO: Ogres Zilajos kalnos atklāta Meža bišu taka Zilo kalnu aģentūra

Piektdien, 13. jūnijā, Ogres Zilajos kalnos notika Meža/savvaļas bišu takas atklāšana.

Šī taka, kurā būs iespēja iepazīt savvaļas jeb meža bišu dzīvi un apjaust to nozīmīgumu cilvēces izdzīvošanā, atrodas Ogres Zilo kalnu sākumā no Ikšķiles puses, 1 km attālumā no Ikšķiles dzelzceļa stacijas. Tās garums – 2 km. Kūzulu (doru) taku sadarbībā ar Zilo kalnu aģentūru izveidojis bišu draugs, senās dravniecības godā cēlājs Ivars Rancāns.