Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, kas tiek organizēts par godu Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas gadadienai. Pasaulē to tradicionāli svin 23. jūnijā, taču Latvijā Olimpiskā diena tiek atzīmēta piektdienā, kas ir vistuvāk 23. aprīlim, LOK dibināšanas gadadienai. Viena no Olimpiskās dienas tradīcijām ir zīmējumu konkurss, kurā savu radošumu var izpaust pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu audzēkņi.
Šogad jaunajiem talantiem tika piedāvātas divas tēmas, no kurām dalībnieki varēja izvēlēties sev saistošāko: “Es olimpiskajās spēlēs” vai “Mans jaunais/netradicionālais olimpiskais sporta veids”.
Kopumā tika saņemti 366 zīmējumi. Īpaši liela aktivitāte bija vērojama pirmsskolas izglītības iestāžu grupā, kur tika iesniegti 207 darbi, savukārt 1.–4. klašu grupā konkursam pieteicās 159 skolēni. Iesniegtos darbus rūpīgi izvērtēja LOK žūrija sadarbībā ar mākslinieci Ievu Bondari.
1.- 4. klašu grupā gandrīz visi apbalvotie bija no Ogres novada: 1. vietu ieguva Ogres Centra pamatskolas 3.c klases skolnieks Daniels Zaķītis, 2. vietu - Ikšķiles vidusskolas 3. klases skolniece Lauma Elīza Avotiņa, savukārt dalītu 3. vietu - Ogres Centra pamatskolas 3.c klases skolnieks Ralfs Valainis.
LOK prezidenta Raimonda Lazdiņa apsveikums: "Man bija patiess prieks ieraudzīt tik daudz skaistu zīmējumu. Katrs jaunais mākslinieks bija centies! Paldies darbu autoriem, mammām, tētiem, vecvecākiem un skolotājiem. Ikviens ir pelnījis novērtējumu par veltīto laiku radošuma apvienošanai ar sportu kā rezultātā, manuprāt, ir sanākuši fantastiski darbi. Ceru, ka pats radīšanas process arī bija interesants un aizraujošs, sirsnīgi sveicu visus konkursa uzvarētājus!”
Māksliniece Ieva Bondare norāda: "Bērnu darbi pa šiem gadiem ir ļoti auguši – gan krāsu un papīra izvēlē, gan nosaukumos. Priecē tiešām brīnišķīgā krāsu izvēle, un šoreiz bija daudz labu darbu, tāpēc izvēlēties uzvarētājus bija grūti. Redzot lielo atsaucību un lieliskos darbus, piešķīrām arī veicināšanas balvas, kas motivēs bērnus censties un nokļūt pirmajā trijniekā nākamgad.”