FOTO: Oveselība sveic Ogres novada pedagogus par ieguldījumu jauniešu izglītošanā

Semināra pirmā daļa bija veltīta diskusijai par veselībpratību kā daļu no vispārējās izglītības ekosistēmas, ar to saistītajiem izaicinājumiem un ieguvumiem. Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore, Sabiedrības veselības institūta direktore Anda Ķīvīte-Urtāne iepazīstināja ar jaunākajām tendencēm sabiedrības veselības jomā Latvijā, t.sk. seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Skolai ir būtiska loma izglītojamo veselībpratības veicināšanā un ar veselības uzvedību saistīto paradumu veidošanā, jo bērni un jaunieši lielu daļu savas ikdienas pavada tieši izglītības iestādēs, pauž Anda Ķīvīte-Urtāne. Valstīs ar augstiem sabiedrības veselības rādītājiem pastāv arī augsts veselības izglītības līmenis, kas apliecina šo abu jomu ciešo saistību. Eksperte uzsvēra, ka ar veselību saistītajiem jautājumiem nav jāpaliek tikai Veselības ministrijas pārziņā, jo tie ir būtiski arī Izglītības ministrijai. Protams, arī pašvaldībām ir svarīga loma veselības izglītības īstenošanā, tādēļ Ogres novada pašvaldība, ievērojot principu “veselība visās politikās”, aktīvi strādā pie iedzīvotāju veselībpratības veicināšanas, realizējot dažāda veida pasākumus un aktivitātes visās iedzīvotāju vecuma grupās.

Savukārt sarunā ar Bērnu aizsardzības centra Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktoru Ako Kārli Cekuli tika apspriesti jautājumi par emocionālo vidi skolās, dzimumu līdztiesību, vardarbības profilaksi un cieņpilnas komunikācijas veidošanu. Dalībniekiem bija iespēja ne tikai uzklausīt ekspertu viedokļus, bet arī dalīties pieredzē, piedāvājot praktiskus risinājumus veselīgas, drošākas un atbalstošākas izglītības vides veidošanai.

"Semināra ietvaros apliecības svinīgi saņēma Ogres novada pedagogi, kuri pabeidza Oveselība sadarbībā ar biedrības “Papardes zieds” organizētās profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apmācības “Pusaudžu un jauniešu seksualitāte. Saprast. Vērtēt. Rīkoties. II”. Apmācību mērķis bija sniegt pedagogiem padziļinātu izpratni par jauniešu seksuālo uzvedību atbilstoši vecuma posmam, drošu attiecību veidošanu un praktiskus rīkus darbam ar jauniešiem, veicinot viņu izpratni par seksuāli reproduktīvās veselības jautājumiem," norāda Oveselība.

Apmācību programmas laikā pedagogi ne vien apguva teorētiskās zināšanas, bet arī patstāvīgi vadīja praktiskas nodarbības jauniešiem, praksē pielietojot apgūtās metodes un materiālus.

Oveselība sveic pedagogus: "Sveicam Ogres novada pedagogus ar panākumiem un pateicamies par viņu ieguldījumu jauniešu izglītošanā: Eviju Miglāni no Ķeguma vidusskolas, Gundaru Cauku no Jaunogres pamatskolas, Daigu Bombāni no Ķeipenes pamatskolas, Intu Ošu no Madlienas vidusskolas, Intu Pastari no Birzgales pamatskolas, Ingu Lapenu no Valdemāra pamatskolas, Jūliju Plociņu-Kagaini un Ievu Manguli no Ogresgala pamatskolas, Armandu Auziņu un Gunitu Bogdanovu no Ogres Tehnikuma, Jolantu Bardovsku no Ogres Centra pamatskolas, Martu Ziediņu no Ikšķiles vidusskolas, Ilzi Dreisku, Santu Lāci-Leperi, Maiju Auziņu un Baibu Bunni no Lēdmanes pamatskolas, kā arī Agnesi Bērziņu-Ločmali no Lielvārdes vidusskolas un Kristīni Tobiasi no Ogres novada Sporta centra."

Ņemot vērā, ka Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis vēža profilakses un vēža skrīninga tēmu par nacionāla mēroga prioritāti, jau kopš pagājušā gada oktobra Latvijā tiek īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa “Atrodi laiku, lai dzīvotu ilgāk!”, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaisti valsts apmaksātajos vēža skrīninga izmeklējumos atbilstoši vecumam. Ogres novada pašvaldībā Oveselība aktīvi darbojas pie iedzīvotāju informēšanas un izglītošanas par vēža profilaksi un skrīninga iespējām. Arī semināra dalībniekiem tika sniegta aktuālā informācija par skrīninga iespējām, kā arī demonstrēti SPKC kampaņas ietvaros tapušie video materiāli.

Oveselība ir gandarīta par semināra dalībnieku aktīvu iesaisti un ieinteresētību jauniešu veselībpratības, psihoemocionālās labbūtības un seksuāli reproduktīvās veselības veicināšanā. Starpsektoru sadarbība šajā jautājumā ir būtisks solis uz jauniešu veselīgas nākotnes veidošanu, kā arī atbalstošāku un drošāku mācību vidi izglītības iestādēs.