Neatkarības atjaunošanas 36. gadadienas svinības sākas ar Tvīda braucienu gar Ogres upi. Retro velobrauciens jau kļuvis par neatņemamu valsts svētku sastāvdaļu Ogrē un iedzīvina kūrortpilsētas šarmu un senatnīgo eleganci. Brauciena dalībniekus un skatītājus pirms starta priecēja deju studijas Teixma priekšnesumi.
Pārbaudīt savas zināšanas par Latviju un uzzināt, ko jaunu varēja erudīcijas spēlē "Mēs un Latvija". Spēles dalībnieki aktīvi atbildēja uz sagatavotajiem jautājumiem un zinošākie saņēma Ogres novada Kultūras centra sarūpētās balvas.
Visas dienas garumā svētku apmeklētājiem bija iespēja kopīgi radīt gleznu "Mana zeme, mana iedvesma", apskatīt Ogres Mūzikas un mākslas skolas mākslas jomas interešu izglītības grupu audzēkņu darbu 2. izstādi "Karuselis" un Ogres Vēstures un mākslas muzeja ekspozīciju "Brīvības ceļš", kā arī baudīt svētku noskaņu pilsētā.
Vakarā motobraucēji no Ogres un citām Latvijas vietām vienojās Latvijas karogu braucienā kopā ar motoklubu "Rēgi". Braucēji pulcējās Neatkarības laukumā, lai rotāti ar Latvijas karogiem dotos cauri Ogres pilsētai.
Svētku noslēgumā Pilsētas skvēru pieskandināja latviešu postfolkloras un folkloras grupas "Iļ'ģi" koncerts, kuru ar deju rakstiem izdaiļoja Ogres novada Kultūras centra bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Pīlādzītis", tautas deju ansamblis "Ogre" un vidējās paaudzes deju kolektīvs "Raksti".