Trešdiena, 06.05.2026 15:52
Didzis, Gaidis
Trešdiena, 06.05.2026 15:52
Didzis, Gaidis
Trešdiena, 6. maijs, 2026 12:51

FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs

Ogres novada Kultūras centrs/OgreNet
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
Foto: Aigars Bokāns Jansons
Trešdiena, 6. maijs, 2026 12:51

FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs

Ogres novada Kultūras centrs/OgreNet

4. maijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā Ogrēnieši un pilsētas viesi izzināja, daudzināja un lepojās ar mūsu Latviju.

Neatkarības atjaunošanas 36. gadadienas svinības sākas ar Tvīda braucienu gar Ogres upi. Retro velobrauciens jau kļuvis par neatņemamu valsts svētku sastāvdaļu Ogrē un iedzīvina kūrortpilsētas šarmu un senatnīgo eleganci. Brauciena dalībniekus un skatītājus pirms starta priecēja deju studijas Teixma priekšnesumi.

Pārbaudīt savas zināšanas par Latviju un uzzināt, ko jaunu varēja erudīcijas spēlē "Mēs un Latvija". Spēles dalībnieki aktīvi atbildēja uz sagatavotajiem jautājumiem un zinošākie saņēma Ogres novada Kultūras centra sarūpētās balvas.

Visas dienas garumā svētku apmeklētājiem bija iespēja kopīgi radīt gleznu "Mana zeme, mana iedvesma", apskatīt Ogres Mūzikas un mākslas skolas mākslas jomas interešu izglītības grupu audzēkņu darbu 2. izstādi "Karuselis" un Ogres Vēstures un mākslas muzeja ekspozīciju "Brīvības ceļš", kā arī baudīt svētku noskaņu pilsētā.

Vakarā motobraucēji no Ogres un citām Latvijas vietām vienojās Latvijas karogu braucienā kopā ar motoklubu "Rēgi". Braucēji pulcējās Neatkarības laukumā, lai rotāti ar Latvijas karogiem dotos cauri Ogres pilsētai.

Svētku noslēgumā Pilsētas skvēru pieskandināja latviešu postfolkloras un folkloras grupas "Iļ'ģi" koncerts, kuru ar deju rakstiem izdaiļoja Ogres novada Kultūras centra bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Pīlādzītis", tautas deju ansamblis "Ogre" un vidējās paaudzes deju kolektīvs "Raksti".

FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
FOTO: Krāšņu notikumu pavadībā Ogrē aizvadīts 4. maijs
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?