Nodarbības laikā sertificēta bērnu nēsāšanas un zīdīšanas konsultante, fizioterapeite un manislingi.lv vadītāja Evita Žvagiņa-Jākobsone iepazīstināja vecākus ar sīkās motorikas attīstības posmiem no dzimšanas līdz 12 mēnešu vecumam, uzsverot, cik cieši roku un pirkstu prasmes ir saistītas ar runas, uzmanības, koordinācijas un citu iemaņu attīstību, stāsta pašvaldībā.
Īpaša uzmanība tika pievērsta tam, ka sīkās motorikas attīstīšanai nav nepieciešamas sarežģītas rotaļlietas - lieliski der arī ikdienā pieejami priekšmeti: mazas koka pogas, bļodas, kastes, karotītes u. c.
Vecāki kopā ar saviem mazuļiem nodarbībā līdzdarbojās arī praktiski - izmēģinot attīstošas rotaļas un ar tiem veicamus vingrinājumus, lai veicinātu bērnu motorisko prasmju attīstību: roku izpēti un pieskārienu sajūtas, acu–roku koordināciju, abu roku sadarbību, pirkstu precizitāti un spēku.
Atmosfēra bija iedrošinoša, ar daudz praktisku padomu, kurus viegli ieviest ikdienā, norāda pašvaldības pārstāvji. Nodarbība sniedza vecākiem ne tikai zināšanas par mazuļa attīstību, bet arī pārliecību par savu lomu ikdienā mērķtiecīgi atbalstīt bērna sīkās motorikas attīstību, stiprinot pamatus turpmākai mācīšanās, runas un kustību prasmju veidošanai.