Vizītes laikā Ogres Mūzikas un mākslas skolā pedagogus uzņēma skolas direktors Atvars Lakstīgala un direktora vietniece mākslas jomā Ieva Lāce. Vispirms tika apmeklēta Mākslas nodaļa, kur pedagogi iepazinās ar mākslas skolas telpām, audzēkņu darbnīcām un skolas pirmajā stāvā izvietoto izstāžu zāli, kur bija iespēja aplūkot audzēkņu darbus. Sarunu laikā tika pārrunāti dažādi jautājumi par radošā procesa organizēšanu, mācību metodēm un izstāžu veidošanu.
Pēc tam vizīte turpinājās Mūzikas nodaļā, kur pedagogi iepazinās ar mācību telpām, instrumentu klasēm un skolas darba organizāciju mūzikas izglītības jomā. Tikšanās laikā notika arī pieredzes apmaiņa par mācību procesa organizēšanu, audzēkņu iesaisti koncertdarbībā un dažādu projektu īstenošanu, stāsta pašvaldības pārstāvji.
Brauciena turpinājumā pedagogi apmeklēja Ogres Centrālo bibliotēku – vienu no modernākajām un arhitektoniski iespaidīgākajām bibliotēkām Latvijā. Bibliotēkas darbinieki iepazīstināja ar ēkas daudzfunkcionālajām telpām un bibliotēkas darbības principiem. Pedagogiem bija iespēja apskatīt lasītavas, bērnu un jauniešu nodaļas, klusās darba telpas, kā arī dažādas radošās un izglītojošās telpas, kas paredzētas pasākumiem, izstādēm un nodarbībām.
Īpašu interesi izraisīja bibliotēkas piedāvātās iespējas jauniešiem – mūsdienīgi iekārtotas telpas mācībām, radošam darbam un grupu aktivitātēm. Bibliotēka kalpo ne tikai kā grāmatu krātuve, bet arī kā nozīmīgs kultūras, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu centrs, atzīmē pašvaldībā
"Pieredzes apmaiņas brauciens bija vērtīga iespēja gūt iedvesmu, dalīties idejās un stiprināt profesionālo sadarbību starp izglītības un kultūras iestādēm," uzsver pašvaldības pārstāvji.