FOTO: Sanatorijā "Ogre" norisinājās konference “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2025”

Konferences gaitā izskanēja arhitekta Jāņa Dripes stāsts par pasaulē zināmā arhitekta Gunāra Birkerta radītajām bibliotēkām, analizējot tās caur ilglaicīgu, universālu risinājumu prizmu. Velga Damuleviča, OIKOS zīmola un dizaina attīstītāja Latvijā no uzņēmuma Dekor Centrs, auditoriju iepazīstināja ar inovatīviem apdares risinājumiem ilgtspējīgam dizainam. Inženieris Aleksandrs Petruss, Caverion Latvija direktors, izskaidroja Smart Building operation jēdzienu. Arhitekts Andris Kronbergs, ARHIS, atklāja VERDE biroju ēku ilgtspējā pamatoto arhitektūru, plānojumu un lietošanu, kas tiek īstenoti piecās VERDE kārtās – šobrīd noslēgtas ir A un B kārtas, sagatavošanā un būvniecībā ir C, D un E kārtas. Mikroklimata eksperts Toms Zvirbulis, Alphaklimats,iedziļinājās ilgtspēlējošos un efektīvos mikroklimata risinājumos un patēriņa piemēros ar jaunās paaudzes tehnoloģijām. ABIO ražošanas vadītājs Ainārs Rencis un māksliniece Liene Mežule atklāja nezināmo par zināmo – apdares dēlis laika griežos arhitektūrā un būvniecībā.
Noslēgumā ar sanatorijas "Ogre" pārvērtībām un vēsturiski mākslinieciska mantojuma saglabāšanu laika griežos konferences auditoriju iepazīstināja Aija Romanovska, Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
Konferences dalībnieki tika aicināti iepazīt arī šopavasar atklāto Ogres Neatkarības laukumu un muzeja ekspozīciju “Brīvības ceļš”.
Šis nav vienīgais biedrības BDCC un Ogres sadarbības projekts – visi laipni gaidīti līdz 20. septembrim apskatīt ceļojošo izstādi “Arhitektūra. Inženierija. Forma un funkcija”, kas izvietota Ogrē, Skolas ielā 31 pie Ogres Sporta centra nožogojuma, atspoguļojot lielformāta foto attēlos labākos Latvijas būvobjektus un arhitektūru.