Otrdiena, 03.03.2026 00:23
Marts, Tālavs, Tālis
Otrdiena, 03.03.2026 00:23
Marts, Tālavs, Tālis
Pirmdiena, 2. marts, 2026 11:24

FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”

Ogres Valsts ģimnāzija
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Pirmdiena, 2. marts, 2026 11:24

FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”

Ogres Valsts ģimnāzija

Ogres Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēni ar krāšņu Žetonvakara šovu – “Ģimnāzists 360 grādos” – iesoļojuši mācību gada noslēdzošajā posmā. Pasākuma laikā ar asprātīgu humoru, sapņiem par nākotni un atmiņām par piedzīvoto skolā tika izspēlētas deviņas etīdes, kas ieskicēja ģimnāzista vērtības cauri laikiem.

Vakara noslēgumā katrs no 204 topošajiem absolventiem saņēma skolas žetonu, kas arī turpmāk simbolizēs piederību Ogres Valsts ģimnāzijai.

Vērojot kuplo ģimnāzistu saimi, kas sastāv no deviņām 12.klasēm, Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča novēlēja atcerēties kopā pavadīto laiku, šeit, Ogres Valsts ģimnāzijā, kā arī balstīt vienam otru gaidāmajos izaicinājumos, īpaši, gatavojoties eksāmeniem.

Ogres novada domes priekšsēdētājs  Andris Krauja savā uzrunā teica: “Jūs jau ar vienu kāju atrodaties pieaugušo pasaulē. Jūs esat fantastiski jaunieši un es izbaudīju šo vakaru kopā ar jums! Saglabājiet maksimāli ilgi šo draudzību, kas jums kā klases biedriem ir šobrīd!”

Ogres Valsts ģimnāzijas vārdā sakām lielu paldies Žetonvakara radošajai komandai – klašu priekšnesumu veidotājiem un klašu audzinātājiem – Ivetai Zāģerei, Ingai Linkumai, Velgai Kalniņai, Ievai Salai, Andrim Romanovskim, Laurim Puķītem, Rinaldam Onckulim, Aleksejam Leonovičam un Ligitai Millerei, pasākuma vadītājiem – Luīze Zvirgzdai (12.f), Katrīnai Martinsonei (12.e) un Markam Fjodorovam (12.e), kā arī pedagogu komandai – Jānim Kaijakam un Anetei Ezerietei. Pasākuma vizuālā noformējuma autors – 12.i klases skolēns Fēlikss Stepiņš.

FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
FOTO: Sapņi, atmiņas un piederība – Ogres Valsts ģimnāzijas Žetonvakars “Ģimnāzists 360 grādos”
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?