Vakara noslēgumā katrs no 204 topošajiem absolventiem saņēma skolas žetonu, kas arī turpmāk simbolizēs piederību Ogres Valsts ģimnāzijai.
Vērojot kuplo ģimnāzistu saimi, kas sastāv no deviņām 12.klasēm, Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča novēlēja atcerēties kopā pavadīto laiku, šeit, Ogres Valsts ģimnāzijā, kā arī balstīt vienam otru gaidāmajos izaicinājumos, īpaši, gatavojoties eksāmeniem.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Andris Krauja savā uzrunā teica: “Jūs jau ar vienu kāju atrodaties pieaugušo pasaulē. Jūs esat fantastiski jaunieši un es izbaudīju šo vakaru kopā ar jums! Saglabājiet maksimāli ilgi šo draudzību, kas jums kā klases biedriem ir šobrīd!”
Ogres Valsts ģimnāzijas vārdā sakām lielu paldies Žetonvakara radošajai komandai – klašu priekšnesumu veidotājiem un klašu audzinātājiem – Ivetai Zāģerei, Ingai Linkumai, Velgai Kalniņai, Ievai Salai, Andrim Romanovskim, Laurim Puķītem, Rinaldam Onckulim, Aleksejam Leonovičam un Ligitai Millerei, pasākuma vadītājiem – Luīze Zvirgzdai (12.f), Katrīnai Martinsonei (12.e) un Markam Fjodorovam (12.e), kā arī pedagogu komandai – Jānim Kaijakam un Anetei Ezerietei. Pasākuma vizuālā noformējuma autors – 12.i klases skolēns Fēlikss Stepiņš.