Otrdiena, 17. marts, 2026 18:23

FOTO: Sarīkojumā Lielvārdē prasmes rāda Piedaugavas un Vidzemes piejūras folkloras kopas

FOTO: Sarīkojumā Lielvārdē prasmes rāda Piedaugavas un Vidzemes piejūras folkloras kopas
Foto: www.ogresnovads.lv
Piedaugavas novada un Vidzemes piejūras bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā un skatē “Visas upes tek uz jūru” Lielvārdes pamatskolā bija sapulcējušies dalībnieki no Salaspils, Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņām, Aizkraukles, Ropažiem, Lēdurgas, Smiltenes, Saulkrastiem un Limbažiem, lai rādītu, ko iemācījušies mācību gada garumā, informē Ogres novada pašvaldībā.

Pirmajā daļā folkloras kopas un pulciņi rādīja katrs savu septiņu minušu garu programmu atbilstoši gada tēmai “Visas upes tek uz jūru”. Otrajā daļā katra kopa vai pulciņš mācīja citiem savu izvēlēto rotaļu par gada tēmu, lai to apgūtu un rādītu "Pulkā eimu, pulkā teku" Nacionālajā sarīkojumā Zvejniekciemā 23.-24. maijā.

Pasākumā piedalījās Lielvārdes pamatskolas folkloras pulciņš “Avotiņš” un ansamblis “Taurenīši”, kuri ieguva augstu novērtējumu un I pakāpes diplomu, vēsta pašvaldībā.

Bija atbraukuši viesi no Rīgas, lai vērtētu veikumu: 

  • Māra Mellēna – Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" mākslinieciskā vadītāja, Valsts izglītības attīstības aģentūras Nemateriālās kultūras mantojuma nodaļas folkloras projektu koordinatore;
  • Dina Liepa – Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" muzikālā vadītāja, folkloras kopas "Kokle" vadītāja;
  • Dace Smirnova – horeogrāfiskās folklora speciāliste, etnokompānijas "Zeidi" vadītāja.

