Pasākuma ievadā jubilāru sveica Tīnūžu tautas nama vadītāja Valda Kurša un Ogres novada pašvaldības aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra” direktors Aivars Tauriņš. Viņš Ivaram Rancānam pasniedza Ogres novada pašvaldības Pateicības rakstu un dekoratīvo suvenīru šķīvi, kā arī Atzinības rakstu no Zilo kalnu aģentūras.
Izstādi Ivars Rancāns veltījis savai vecmāmiņai, tāpēc goda vietā atrodas viņas ratiņš.
“Tas rūca, kad mēs vakaros iemigām, un, kad no rīta modāmies, ratiņš jau atkal rūca,” atceras Ivars.
Pavisam izstādē apskatāmi vairāk par diviem desmitiem vērpjamo ratiņu, kas pārvesti no dažādām Latvijas vietām. Par katru no tiem Ivaram ir savs stāsts. Piemēram, vienu restaurējot, viņš uzgāja mazu salocītu papīrīti. Atritinot izrādījās, ka tā ir pirmās neatkarīgās Latvijas laika desmit latu naudas zīme. Tāpēc šim vērpjamajam ratiņam Ivars devis nosaukumu – Veco laiku desmit latu ratiņš.
Ratiņu sabiedrību papildina arī citas senlietas – tītavas, muciņas, koka veļas dēlis, pūra lāde, adījumi...
Ivara Rancāna izstāde “Vecais ratiņš atkal rūc” Tīnūžu tautas nama darba laikā apskatāma līdz 30. aprīlim.