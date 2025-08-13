FOTO: Senioru dāmu deju kolektīvs “Astras” no Ogres uzstājas festivāla “Zelta ritmi” tūres noslēgumā Rīgā

“Es dzīvoju laukos un tur visu laiku ir jākustas. Katram novēlu savus laukus, jo tikai kustībā ir dzīvība,” aicināts izteikt vēlējumu skatītājiem, pauda 92 gadu vecais Alfrēds Vinters no Valmieras vīru kora “Baltie bērzi”. Viņa kora kolēģis, 95 gadus vecais Jānis Helmanis, akcentēja: “Nav ko nīkt! Ir jādarbojas!”. “Zelta ritmu” dalībnieku vidū bija arī divas dāmas vecumā 90+ – Aina Boča no senioru deju kolektīva “Astras” un Regīna Vambute no senioru vokālās grupas “Krētas Freska”, kuras teic, ka uz skatuves ir pavadījušas daudzus jo daudzus gadus.
Pensijas vecumā kļūst par dejotājām
Senioru festivāls “Zelta ritmi”, ko rīko “Vecāku organizācija mammām un tētiem”, notiek jau astoto gadu un šogad pirmo reizi bija festivāla tūre – atklāšanas pasākums notika jūnijā, Siguldas novadā Morē, turpinājumā vecākā paaudze sadziedāja un sadancoja Tukuma novadā Kandavā un noslēdzošais pasākums krāšņi aizvadīts nedēļas nogalē Rīgā, skvērā aiz Nacionālā mākslas muzeja. “Vairāki koncerta dalībnieki mums ir teikuši: agrāk es biju “Zelta ritmu” skatītāju rindās, bet tad saņēmos un iestājos deju kolektīvā, tāpēc tagad festivālā piedalos citā statusā,” ar gandarījumu par to, ka pasākumi iedvesmo aktīvai un prieka pilnai dzīvei, neatkarīgi no vecuma, pauž Inga Akmentiņa-Smildziņa, “Vecāku organizācijas mammām un tētiem” vadītāja. “Arī pēc šī gada koncerta kāda pensijas vecuma kundze man atzinās, ka pasākumu apmeklē gadu no gada, taču ļoti gribētu saņemties un iestāties deju kolektīvā. Viņa solījās, ka jau nākamajā gadā būs “Zelta ritmu” skatuves māksliniece. Lūk – vecums nav šķērslis, lai svinētu dzīvi. Drīzāk tas ir iemesls to darīt kopā!”
Koncertā Rīgā uzstājas teju 300 dalībnieki
Tūres ietvaros koncertos kopumā uzstājās un savas prasmes rādīja vairāk nekā 600 seniorus no visas Latvijas, noslēguma koncertā Rīgā – gandrīz 300. Festivālā Rīgā uzstājās kolektīvi: līnijdeju klubiņš “Country&More”, invalīdu apvienības “Aizvējš” līnijdeju kopa, senioru deju kolektīvs “Oglīte” un kultūras centra “Iļģuciems” senioru vokālā grupa “Krētas Freska” no Rīgas, senioru dāmu deju kolektīvs “Astras” no Ogres, senioru akordeonistu ansamblis “Akords” no Saldus, senioru deju kolektīvs “Saulgriezes” un Mētrienas tautas nama senioru deju kolektīvs “Mētra” no Madonas novada, Valmieras Kultūras centra senioru vīru koris “Baltie bērzi” no Valmieras, Iecavas kultūras nama senioru deju kopa “Kamenes”,senioru vokālais ansamblis “Laika ritmi” no Cēsu novada, senioru dāmu deju kolektīvs “Vēlreiz” no Bauskas, Gulbenes novada kultūras centra senioru līnijdeju grupa “Leno”, Valkas senioru deju kolektīvs “Zelta rudens”, vokālais ansamblis “Dzīle” un senioru deju kolektīvs “Sandras Kundzītes” no Saulkrastiem, kā arī senioru deju kolektīvs “Romantika” no Tukuma novada.
Visi festivāli – bez maksas
Dienas garumā katrā no pasākumiem bija iespēja iesaistīties radošās darbnīcās, nodarbībās un iedvesmas lekcijās. Festivālā Rīgā lekcijas vadīja ilggadējie “Zelta ritmi” vēstneši – psihoterapijas speciāliste Aina Poiša un gerontologs, profesors Jānis Zaļkalns, sertificēts fizioterapeits Raivis Aršauskis un “Rimi” eksperte un finansiste Ilze Auzere. Pasākums noslēdzās ar zaļumballi, muzicējot grupai “Baltie lāči”. Pasākumus vadīja aktieris Andris Bulis un “Vecāku organizācijas mammām un tētiem” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. Festivāls “Zelta ritmi” un aktivitātes tajā ir pieejamas bez maksas. Festivālu tūre īstenota ar Eiropas Savienības fonda Plus līdzfinansējumu, lieldraugs – mazumtirdzniecības veikalu tīkls “Rimi”. Vairāk iespējams uzzināt www.zeltaritmi.lv.