FOTO: Sirsnīgs koncerts Lielvārdē – Toms Antons un Santa Kasparsone saņem stāvovācijas

FOTO: Sirsnīgs koncerts Lielvārdē – Toms Antons un Santa Kasparsone saņem stāvovācijas
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Ceturtdien, 24. oktobrī, Lielvārdes pilsētas kultūras namā izskanēja sirsnīgs svētku koncerts, kurā klausītājus priecēja Lielvārdietis Toms Antons kopā ar pavadošo grupu un īpašo viešņu Santu Kasparsoni. Vakars izvērtās īpaši emocionāls un siltu sajūtu piepildīts – skatītāji mūziķus sveica ar ilgām stāvovācijām.

Koncertā izskanēja gan latviešu estrādes klasika, tostarp Raimonda Paula skaņdarbi, gan arī Santas Kasparsones oriģināldziesmas. Klausītāji baudīja arī sirsnīgus duetus un pārsteiguma priekšnesumus, kas radīja īstu svētku noskaņu.

Toms Antons, kurš dzimis un audzis Lielvārdē, atzina, ka šis vakars viņam bijis īpašs:

“Tik ļoti gaidīts un tik ātri aizsteidzies šis īpašais vakars! Manā dzimšanas dienas mēnesī piepildījās kāds sen lolots sapnis. Paldies Jums visiem, ka varējām to izdzīvot kopā. Man bija patiess prieks uzstāties savās mājās, savā pilsētā. Tik daudz emociju, tik daudz prieka!”

Ar savu siltumu un eleganto balss tembru koncerta apmeklētājus apbūra Santa Kasparsone, kuras priekšnesumi kopā ar Toma enerģisko sniegumu radīja neaizmirstamu muzikālu piedzīvojumu.

Lielvārdieši un viesi no citām pilsētām pēc koncerta dalījās sajūsminātos komentāros, uzsverot koncerta sirsnīgo gaisotni un profesionālo izpildījumu.

Vakars Lielvārdē pierādīja – mūzika patiesi spēj vienot, iedvesmot un dāvāt svētkus visiem klātesošajiem.

