"Šobrīd mēs strādājam pie vairākiem izaicinājumiem. Tiek ieviests jauns finansēšanas modelis, kas ļauj nodrošināt kvalitatīvu izglītību un atbilstošu atalgojumu skolotājiem. Mums ir jāatrod līdzsvars starp pieejamību un kvalitāti, un to var saprast tikai ciešā dialogā ar pašvaldībām.
Eksaminācijas procesā ir ieviestas vairākas izmaiņas, tāpēc mums bija svarīgi uzklausīt gan skolēnus, gan skolotājus – kā viņi to uztver un kādi jautājumi rodas. Izglītības iestāžu vadītāji šajās sarunās ir būtiski partneri", atzina Melbārde.
Savukār Gints Sīviņš – Ogres novada pašvaldības domes deputāts un Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs uzsvēra, ka Ogres novadā izglītība ir viena no galvenajām prioritātēm un pašvaldība aktīvi strādā pie finansējuma sadales, pedagogu atbalsta un mācību vides uzlabošanas. Diskusijā viņš atzina, ka finansējuma pieejamība ir svarīga, taču būtiska nozīme ir arī pedagogu kapacitātei, mācību procesa kvalitātei un skolu infrastruktūrai: “Tas, kas mūs uztrauc, ir valsts līmeņa nesakārtotība. Ja novads atsakās no citām prioritātēm – ceļu būves, infrastruktūras –, lai ieguldītu skolās, tas rada nevienlīdzīgu slogu nodokļu maksātājiem. . Investīcijas izglītībā ir lielas, un tās ietekmē visu novada budžetu.Mēs esam uzbūvējuši ģimnāziju, bet blakus novadu bērni mācās pie mums, jo viņu pašvaldības nav būvējušas savas skolas. Mūsu bērniem, kuri netiek uzņemti šajās skolās, ir jāmeklē citas iespējas. Tas nav taisnīgi. Valsts līmenī būtu jādomā par sistēmas sakārtošanu, piemēram, vidusskolu pārņemšanu valsts pārziņā, atstājot pamatskolas pašvaldībām, kā tas ir noticis, piemēram, Igaunijā.”
Vizītes laikā tika aktualizētsarī jautājumu par lauku skolu izaicinājumiem reģionos, īpaši tur, kur skolēnu skaits sarūk un kur pašvaldībai jārod risinājumi, kā saglabāt pieejamu izglītību katrā pagastā. Protams, izglītības ministre var teikt, ka gala lēmumu par skolu slēgšanu vai atstāšanu pieņem pašvaldība, taču nenoliedzami arī valsts rokā ir instrumenti kā veicināt skolu saglabāšanu: “Gala lēmums vienmēr paliek pašvaldības ziņā, bet mūsu mērķis ir sabalansēt pieejamību ar kvalitāti, lai bērniem būtu gan tuvas skolas, gan mūsdienīga un kvalitatīva izglītība”, atzina Melbārde.