Sestdiena, 31.01.2026 07:10
Tekla, Violeta
Sestdiena, 31.01.2026 07:10
Tekla, Violeta
Piektdiena, 30. janvāris, 2026 16:35

FOTO: Starp finālistiem prasmju konkursā "Skatlogu dizains un noformēšana" arī Ogres tehnikuma audzēknis

OgreNet
FOTO: Starp finālistiem prasmju konkursā "Skatlogu dizains un noformēšana" arī Ogres tehnikuma audzēknis
Foto: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Piektdiena, 30. janvāris, 2026 16:35

FOTO: Starp finālistiem prasmju konkursā "Skatlogu dizains un noformēšana" arī Ogres tehnikuma audzēknis

OgreNet

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa "SkillsLatvia 2026" prasmju konkursa "Skatlogu dizains un noformēšana" pusfinālā noskaidroti seši finālisti, kuri demonstrēja labāko sniegumu un ieguva vietu "SkillsLatvia 2026" finālā 7. un 8. maijā. Konkursā, kas norisinājās 27. janvārī Ogres tehnikumā, piedalījās 13 jaunie speciālisti no septiņām profesionālās izglītības iestādēm, informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA).

Ceļazīmi uz finālu ieguva Aleksandrs Atte no Ogres tehnikuma, Gabriela Vagotiņa-Vagule un Evelīna Bļizņeca no MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", Anete Helēne Vaska un Elizabete Vērzemniece no MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" un Adriana Vanaga no MIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"", vēsta VIAA.

Prasmju konkursa "Skatlogu dizains un noformēšana" pusfināla uzdevuma izpildes vērtēšanā piedalījās profesionālo izglītības iestāžu pedagogi nozares ekspertes Ievas Dambergas, SIA "Stockmann", vadībā. Pusfinālu organizēja VIAA 27. janvārī sadarbībā ar Ogres tehnikumu. 

Aleksandrs Atte stāsta: "Piedalīties konkursā "SkillsLatvia" mani iedrošināja skolotāja, un to uztvēru kā lielisku iespēju iegūt padziļinātas zināšanas skatlogu noformēšanā. Sākumā domāju, ka uzdevums būs ļoti sarežģīts, taču praksē idejas maketiem radās diezgan viegli, un pats process bija interesants. Vislielākais izaicinājums bija konkrētam produkta maketam piemeklēt atbilstošākus objektus un butaforiju, kas atbilstu mērķa grupai. Šobrīd mācos 3. kursā vides dizainā un tagad kopā ar skolotāju vēl intensīvāk gatavošos finālam. Kopumā sajūtas ir ļoti labas - dalība konkursā noteikti būs nozīmīgs ieguvums manā profesionālajā ceļā, un domāju, ka darba devēji to novērtēs. Esmu pārliecināts, ka gan iegūtās zināšanas, gan praktiskā pieredze man dos priekšrocības salīdzinājumā ar citiem jaunajiem speciālistiem."

Konkursantiem pirms dalības pusfinālā bija jāsagatavo mājasdarbs ar tēmu "Manas mīļākās smaržas", kur laukumā 500 x 500 x 500 mm bija jāizveido displejs ar iedvesmas elementu vienai smaržu pudelītei. Displejs bija jāveido iedvesmojošs, un tam jāatspoguļo smaržas stāsts. Mājasdarba tehniku un materiālus konkursanti varēja brīvi izvēlēties.

Konkursa darba uzdevums sastāvēja no divām daļām. Pirmajā bija jāveido īss skatloga koncepcijas apraksts, kur norādīti iedvesmas avoti, kompozīcijas risinājumi, krāsu izvēles pamatojums, un jāsagatavo vismaz divas skices. Atbilstoši žūrijas izvēlētajai skicei konkursantam vajadzēja sagatavot skatloga dizainu un izvietot to displejā. Galvenais uzdevums bija eksponēt un reklamēt dzērienu "Abavas Kombucha", ko izvēlas 20-40 gadus veci cilvēki, kuri interesējas par veselīgu dzīvesveidu, uzturu un rūpējas par savu labsajūtu, norāda VIAA.

Nākamie pusfināli prasmju konkursos "Ēdienu gatavošana" un "Restorānu serviss" notiks 3. februārī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, savukārt 4. februārī Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā norisināsies pusfināls prasmju konkursā "Tērpu dizains".

mceu_52074629011769783798841.jpg

mceu_51182295821769783803299.jpg

mceu_13292084431769783808497.jpg

mceu_74641057441769783814082.jpg

mceu_87313651681769783869759.jpg

mceu_70019005591769783875651.jpg

mceu_543562970101769783881151.jpg

mceu_210994976111769783896399.jpg

mceu_110041226121769783902413.jpg

mceu_891169570131769783925473.jpg

mceu_52709800461769783837034.jpg

mceu_77804604671769783842168.jpg

mceu_677093201141769783940386.jpg

mceu_877125981151769783945230.jpg

mceu_82831099161769783953159.jpg

mceu_340092525171769783960577.jpg

mceu_352316370181769783970261.jpg

mceu_721022106191769783975123.jpg

mceu_460745526201769783979042.jpg

mceu_400435011211769783983227.jpg

mceu_975193354221769783989581.jpg

mceu_225513306231769783994976.jpg

mceu_381405262241769784000413.jpg

mceu_108636641251769784005189.jpg

mceu_86099649261769784014691.jpg

mceu_77769816271769784021242.jpg

mceu_801989632281769784027292.jpg

mceu_252851073291769784035831.jpg

mceu_939199053301769784040226.jpg

mceu_376219457311769784045521.jpg

mceu_697546512321769784052373.jpg

mceu_794214350331769784061652.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?