Ceļazīmi uz finālu ieguva Aleksandrs Atte no Ogres tehnikuma, Gabriela Vagotiņa-Vagule un Evelīna Bļizņeca no MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", Anete Helēne Vaska un Elizabete Vērzemniece no MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" un Adriana Vanaga no MIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"", vēsta VIAA.
Prasmju konkursa "Skatlogu dizains un noformēšana" pusfināla uzdevuma izpildes vērtēšanā piedalījās profesionālo izglītības iestāžu pedagogi nozares ekspertes Ievas Dambergas, SIA "Stockmann", vadībā. Pusfinālu organizēja VIAA 27. janvārī sadarbībā ar Ogres tehnikumu.
Aleksandrs Atte stāsta: "Piedalīties konkursā "SkillsLatvia" mani iedrošināja skolotāja, un to uztvēru kā lielisku iespēju iegūt padziļinātas zināšanas skatlogu noformēšanā. Sākumā domāju, ka uzdevums būs ļoti sarežģīts, taču praksē idejas maketiem radās diezgan viegli, un pats process bija interesants. Vislielākais izaicinājums bija konkrētam produkta maketam piemeklēt atbilstošākus objektus un butaforiju, kas atbilstu mērķa grupai. Šobrīd mācos 3. kursā vides dizainā un tagad kopā ar skolotāju vēl intensīvāk gatavošos finālam. Kopumā sajūtas ir ļoti labas - dalība konkursā noteikti būs nozīmīgs ieguvums manā profesionālajā ceļā, un domāju, ka darba devēji to novērtēs. Esmu pārliecināts, ka gan iegūtās zināšanas, gan praktiskā pieredze man dos priekšrocības salīdzinājumā ar citiem jaunajiem speciālistiem."
Konkursantiem pirms dalības pusfinālā bija jāsagatavo mājasdarbs ar tēmu "Manas mīļākās smaržas", kur laukumā 500 x 500 x 500 mm bija jāizveido displejs ar iedvesmas elementu vienai smaržu pudelītei. Displejs bija jāveido iedvesmojošs, un tam jāatspoguļo smaržas stāsts. Mājasdarba tehniku un materiālus konkursanti varēja brīvi izvēlēties.
Konkursa darba uzdevums sastāvēja no divām daļām. Pirmajā bija jāveido īss skatloga koncepcijas apraksts, kur norādīti iedvesmas avoti, kompozīcijas risinājumi, krāsu izvēles pamatojums, un jāsagatavo vismaz divas skices. Atbilstoši žūrijas izvēlētajai skicei konkursantam vajadzēja sagatavot skatloga dizainu un izvietot to displejā. Galvenais uzdevums bija eksponēt un reklamēt dzērienu "Abavas Kombucha", ko izvēlas 20-40 gadus veci cilvēki, kuri interesējas par veselīgu dzīvesveidu, uzturu un rūpējas par savu labsajūtu, norāda VIAA.
Nākamie pusfināli prasmju konkursos "Ēdienu gatavošana" un "Restorānu serviss" notiks 3. februārī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, savukārt 4. februārī Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā norisināsies pusfināls prasmju konkursā "Tērpu dizains".