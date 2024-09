FOTO: Starptautiskās senioru dienas ieskaņā Saeimā atklāj izstādi "Stipri saknēs"

Izstādē uzsvērta latviešu etnogrāfiskā lielā lakata jeb vildrānas, ko vecvecāki dāvā bērniņam piedzimstot, nozīme. Vildrāna tiek pārmantota no paaudzes paaudzē, un izstādē īsos, kodolīgos stāstos iezīmēts, cik unikāla nozīme ir kopienas identitātes vērtībām un kā mēs tās pārmantojam. Īpaši uzsvērti ir paaudžu pieredzes stāsti.

Latvieši izsenis ir bijuši audēju tauta, atzīmēja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Aušana mūsu tautas vēsturē ir ne tikai amatniecības prasme, bet arī dzīves filozofija. Tā ir cieši saistīta ar ģimeni, kopienu un kultūras vērtību pārmantošanu. Lakatos ierakstīti dzīves likteņi un vērtības, kas tiek pārmantotas no paaudzes paaudzē. Tās ir mūsu saknes, mūsu kodols, kas dzīvo no vienas rokas uz otru, no vienas sirds uz otru, tā ir saite, kas vieno pagātni ar nākotni, pauda Saeimas priekšsēdētāja.

D.Mieriņa norādīja, ka katrs lakats ir kā stāsts, kā tilts starp paaudzēm, un ir simbols tam, ko mēs nododam tālāk – spēku, pieredzi, arī kopības izjūtu. Lai šī izstāde atgādina, ka mēs esam vienoti savās vērtībās, mīlestībā uz savu zemi un tautu, klātesošajiem vēlēja Saeimas priekšsēdētāja.

Klātesošos uzrunāja arī Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājas vietniece Vija Brikmane un izstādes autore Liesma Kalve. Savukārt Ozolnieku Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Madaras” izstādes atklāšanas pasākumu papildināja ar skanīgām latviešu tautas dziesmām.