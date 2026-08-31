FOTO: Suntažu pamatskola jauno mācību gadu sāks atjaunotās telpās

Tik apjomīgu iekštelpu atjaunošanu skolas ēka, kas atklāta 1984. gadā, piedzīvojusi pirmo reizi. Pārmaiņas aptvērušas visus trīs stāvus – atjaunoti mācību kabineti un gaiteņi, grīdas, elektroinstalācija un apgaismojums. Īpaši pārveidoti dabaszinību, datorikas, dizaina un tehnoloģiju kabineti, tapusi jauna bibliotēka un lasītava, ierīkots bezvadu interneta tīkls, bet mācību telpas aprīkotas ar interaktīvajiem ekrāniem.
Skolas direktors Mārtiņš Leja par vienu no lielākajiem ieguvumiem uzskata vienoto, gaišo un mūsdienīgo mācību vidi. Jaunais telpu plānojums veidots tā, lai rosinātu sadarbību. Piemēram, datorikas kabinetam līdzās atrodas dizaina un tehnoloģiju telpas, ļaujot skolēniem datorā radītu ieceri tālāk īstenot praktiski. Arī pedagogu darba organizācijā būs pārmaiņas – turpmāk vienu kabinetu izmantos vairāki līdzīgu mācību priekšmetu skolotāji. Direktors cer, ka kopīga darba vide rosinās pedagogus biežāk satikties, pārrunāt mācību procesu un vairāk sadarboties.
Būtisks ieguvums ir jaunās tehnoloģijas. Agrākos projektorus nomainījuši interaktīvie ekrāni, kuros iespējams gan demonstrēt, gan veidot mācību materiālus un prezentācijas.
Jaunajā mācību gadā Suntažu pamatskolā mācīsies 163 skolēni, no kuriem 13 pirmklasnieki. Skola arī turpmāk dzīvos bez ierastā zvana – šāda kārtība jau izmēģināta iepriekšējā mācību gadā, mudinot bērnus pašiem sekot laikam un organizēt savu dienu.
Direktors gan uzsver, ka ar skaistām un modernām telpām vien nepietiek. “Lai mums izdodas šīs telpas piepildīt ar kvalitatīvu saturu,” viņš novēl jaunā mācību gada priekšvakarā. Skolas mērķis ir dot iespēju katram bērnam sasniegt iespējami labāko rezultātu atbilstoši savām spējām un vajadzībām.
Atvērto durvju dienā apmeklētāju vērtējumā visbiežāk izskanēja prieks par to, cik gaiša, moderna un mājīga kļuvusi skolas vide. Vecāki īpaši novērtēja mūsdienīgo aprīkojumu un jaunās tehnoloģijas, kas bērniem dos plašākas iespējas mācīties un darboties praktiski. Arī paši skolēni ar interesi izstaigāja kabinetus, iemēģināja jaunos solus, daži jau atzina, ka nevar sagaidīt mācību gada sākumu. Skolā varēja sastapt arī absolventus, kuri, iepazīstot skolas jauno veidolu un mūsdienīgās iespējas, neslēpa pat labvēlīgu skaudību par to, kādos apstākļos turpmāk varēs mācīties skolēni. Skolā sastaptie atzina – pārmaiņas ir iespaidīgas, un jaunā vide rada sajūtu, ka skolā būs patīkami gan mācīties, gan strādāt.
Kā Suntažu pamatskola izskatās pēc vērienīgajām pārvērtībām – skatieties fotogalerijā!