“Latvija viena pati neko nevar panākt – ir vajadzīgi cilvēki, kas negaida, kad kāds cits kaut ko sakārtos viņu vietā, bet paši pieceļas un pasaka: “Es to izdarīšu!” Šie cilvēki šodien ir šeit. Pateicoties viņu mīlestībai pret to, ko viņi dara, gan mūsu valsts, gan mēs paši kļūstam labāki,” savā svētku uzrunā pauda Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja. “Paldies jums par to, ka jūs esat un ka jūs darāt! Caur jums, caur jūsu darbu Latvija ir dzīva un būs dzīva!”
Svinīgā pasākuma gaitā uz skatuves tika aicināti Ogres novada pašvaldības piešķirto apbalvojumu saņēmēji.
Ogres novada pašvaldības Pateicības raksts tika pasniegts:
- Ingrīdai Eglītei – par Lauberes kultūras dzīves uzturēšanu, kopšanu un pilnveidošanu,
- Dacei Rempei – par ieguldījumu Ikšķiles bibliotēkas attīstībā un pilnveidošanā,
- Lienei Vaskānei – par pašaizliedzīgu un iedvesmojošu darbu sabiedrības labā, radot tradīciju, kas ik gadu Ziemassvētku gaidīšanas laikā dāvā prieku un cerību simtiem bērnu un senioru,
- Artim Galejam – par iniciatīvu un ikgadēju atbalstu Ziemassvētku labdarības akcijās, dāvinot zemnieku saimniecības “Sprīdīši” sarūpēto produkciju senioriem.
Pašvaldības Atzinības rakstu saņēma:
- Silvija Velberga – par ilggadēju, atbildīgu un profesionālu darbu Ogres novada pašvaldībā, vadot budžeta plānošanu un finanšu pārvaldību, stiprinot pašvaldības stabilitāti un sekmējot novada ilgtspējīgu attīstību,
- Māra Rūtiņa – par ilggadēju un godprātīgu darbu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, stiprinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei un veidojot to par modernu, iedzīvotājiem draudzīgu un profesionālu vidi,
- Dace Krūze – par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu veselības aprūpes jomā, rūpējoties par cilvēku veselību un smaidu,
- Ināra Klintsone – par ilggadēju darbu sabiedrības labā un nesavtīgu palīdzību grūtībās nonākušajiem, darbojoties labdarības biedrībā “Baltā dūja”, kā arī par aktīvu iesaisti Ogres kultūras dzīvē un kopienas stiprināšanā.
Vērtējot iepriekšējā gadā sasniegto, par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā un atpazīstamības veidošanā vairākiem Ogres novadniekiem piešķirts apbalvojums “Ogres novada Gada cilvēks”:
- Ieva Mora — mūziķe, vokālā pedagoģe un organizācijas “Latvijas Koncerti” sabiedrisko attiecību speciāliste, kuras darbs un radošā enerģija ir cieši saistīta ar Ogres teātri un mūsu novada kultūras dzīvi. Pievienojoties Ogres teātrim 2022. gadā, I. Mora devusi jaunu elpu teātra muzikālajam ceļam, palīdzot aktieriem atklāt savu balsi un drosmi mūzikā. Viņas vadībā tapuši spilgti muzikāli projekti, to skaitā koncertprogrammas “Teātra karuselis” un “Gribas viegli”, kas kļuvušas par neatņemamu Ogres novada kultūras dzīves daļu. I. Mora ir cilvēks, kurš ar savu siltumu un precizitāti iedvesmo citus. Viņa palīdz ne tikai iemācīties dziedāt, bet arī noticēt savam talantam. Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu Ogres teātra attīstībā, par radošumu, profesionalitāti un sirds darbu.
- Inese Gruznova – Ogres Kalna pamatskolas datorikas un interešu izglītības skolotāja, kura ar darbu un iniciatīvu veido vidi, kurā bērni ne tikai mācās, bet arī atklāj savu radošumu un spējas. Šajā gadā Inese īstenojusi vairākus nozīmīgus projektus, kas veicinājuši novada atpazīstamību visā Latvijā. Viņas vadītais LEGO pulciņš guvis godalgotas vietas novada konkursos, projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros izveidotā LEGO siena Ogresgala pamatskolā kļuvusi par radošu telpu bērnu attīstībai, bet kopā ar skolēniem veidotā pasaka “Drošulis” par ceļu satiksmes noteikumiem publicēta Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājas lapā un sociālajos tīklos, tādējādi popularizējot novadu valsts mērogā. Skolotājas vadībā bērni guvuši 1. vietu konkursā “Mana novada garša” un specbalvu Aizsardzības ministrijas rīkotajā konkursā, iegūstot iespēju viesoties Latvijas Jūras spēkos. I. Gruznova aktīvi iesaistās arī sabiedriskos projektos un dalās pieredzē darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Viņas iniciatīva un neatlaidība iedvesmo gan kolēģus, gan skolēnus. Apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā, radošuma veicināšanā un Ogres novada atpazīstamības stiprināšanā.
- Elīna Klāsone – Ogres novada Kultūras centra kultūras metodiķe; cilvēks, kurš ar profesionalitāti un lielu atbildības sajūtu vadīja Ogres novada dalību XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. No mūsu novada svētkos piedalījās 78 kolektīvi ar vairāk nekā 1600 dalībniekiem, un E. Klāsone bija šī procesa galvenā koordinatore — saikne starp svētku organizatoriem un novada kolektīvu vadītājiem. Viņas pārziņā bija visa svētku loģistika, informācijas aprite un neskaidro jautājumu risināšana. E. Klāsones ieguldījums ir augstu novērtēts gan kolēģu, gan kultūras nozares pārstāvju vidū. Apbalvojums piešķirts par Ogres novada dalībnieku profesionālu un atbildīgu koordinēšanu valsts mēroga pasākumā.
- Atvars Lakstīgala – Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors, diriģents un pedagogs; spilgta personība ne tikai Ogres novada kultūras dzīvē, bet arī Latvijā un pasaulē. Viņa vadītais pūtēju orķestris “Melodija” regulāri gūst panākumus vietējos un starptautiskos konkursos, tostarp šogad XIII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos iegūstot 1. vietu un lielo balvu un apliecinot Ogres novada muzikālo spēku visā Latvijā. A. Lakstīgala ne tikai māca bērniem mūziku, viņš māca dzirdēt un sajust, būt komandā, noticēt savām spējām. Viņa audzēkņi turpina muzikālo ceļu profesionālajās skolās un augstskolās, bet daudzi absolventi atgriežas orķestrī, lai kopā muzicētu vēl un vēl. A. Lakstīgala veido pasākumu ciklu “Muzikālās personības”, kura ietvaros Ogrē viesojas izcili Latvijas mūziķi, kā arī aktīvi iesaistās palīdzības sniegšanā kara skartajai Ukrainai, organizējot mūzikas instrumentu ziedojumus un personīgi nogādājot tos mūzikas skolām Ukrainā. Apbalvojums piešķirts par izcilu ieguldījumu Ogres novada kultūras un izglītības dzīvē, par spēju iedvesmot un vienot.
Augstāko Ogres novada apbalvojumu “Ogres novada Goda pilsonis” saņēma:
- Rasma Vērpēja – Madlienas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece, biedrības “Sisegale” valdes locekle, kura ar savu mūža darbu, nesavtību un sirdsdegsmi ir kļuvusi par Madlienas sirdi un dvēseli. Jau vairāk nekā četrdesmit gadu R. Vērpēja ir bijusi skolotāja un audzinātāja – cilvēks, kurš bērniem ne tikai mācījis, bet palīdzējis atrast savu vietu dzīvē. Viņas audzēkņi viņu atceras kā skolotāju ar sirdi – pacietīgu, taisnīgu un gādīgu. R. Vērpējas vadībā Madlienas evaņģēliski luteriskā baznīca piedzīvojusi atdzimšanu – viņas rūpju un darba rezultātā atjaunota baznīcas fasāde, jumts un altāris, izveidots un sakopts baznīcas laukums un īstenoti vairāk nekā 20 projekti. R. Vērpēja ir arī grāmatas “Tilts pāri gadsimtiem – Madliena laiku griežos” autore, kas iemūžina Madlienas vēsturi un cilvēku likteņus. Viņa ir gids, vēstures pētniece, kultūras un ticības vērtību sargātāja. Savas dzīves laikā R. Vērpēja sniegusi nozīmīgu ieguldījumu arī sabiedriskajā dzīvē, darbojoties pensionāru biedrībā un Madlienas iedzīvotāju padomē, organizējot labiekārtošanas un kopienas pasākumus. Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu izglītībā, kultūras mantojuma saglabāšanā un sabiedrības garīgajā dzīvē.
- Elmārs Pļaviņš – Aizsardzības ministrijas vecākais eksperts starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos, cilvēks, kurš iemieso patiesu kalpošanas garu, sirds siltumu un nesavtību. Jau kopš 2014. gada viņš aktīvi sniedz un organizē palīdzību Ukrainai, sadarbojoties ar uzņēmējiem un sabiedriskajām organizācijām. Ar viņa līdzdalību uz Ukrainu nogādāts ievērojams skaits automašīnu, tehnikas un cita nepieciešamā aprīkojuma. Taču E. Pļaviņa darbs neaprobežojas tikai ar praktisku palīdzību. Viņš ir cilvēks, kurš sniedz garīgu un cilvēcīgu atbalstu – gan Latvijas karavīriem un viņu ģimenēm, gan ukraiņu karavīru tuviniekiem, kas patvērumu raduši Latvijā. Elmārs kalpo Ikšķiles baptistu draudzē kā mācītājs – ar mieru, līdzjūtību un ticību viņš palīdz cilvēkiem pārvarēt grūtus brīžus, stiprinot cerību un cilvēcību. Par ieguldījumu bruņoto spēku un Latvijas sabiedrības vienotības stiprināšanā Elmārs Pļaviņš saņēmis divus valsts augstākos apbalvojumus. Viņš nešķiro ne laiku, ne cilvēkus, bet dāvā labestību un iedrošinājumu visiem, kam tas vajadzīgs. Apbalvojums piešķirts par nesavtīgu kalpošanu cilvēkiem, par drosmi un cilvēcību.
- Ilga Neimane – ilggadēja Ogres Basketbola skolas direktore, cilvēks, kura dzīve un darbs vairāk nekā četrdesmit gadu garumā ir cieši saistīts ar Ogres basketbolu. I. Neimane bija ne tikai vadītāja, trenere un padomdevēja, bet arī atbalsts gan jaunajiem sportistiem, gan kolēģiem. Viņas vadībā basketbols Ogrē kļuvis par vienu no populārākajiem sporta veidiem novadā. No Ogres Basketbola skolas nākuši daudzi izcili spēlētāji – Kaspars Bērziņš, Rinalds Sirsniņš, Kristaps Dārgais, Mārcis Šteinbergs un citi, kas nes Ogres vārdu Latvijas un pasaules basketbolā. Pateicoties I. Neimanes darbam, izveidota spēcīga treneru komanda, kas audzina jaunos talantus un attīsta sporta garu. Viņa ir cilvēks ar mierīgu prātu, dzelžainu gribu un patiesām rūpēm par cilvēkiem. Pateicoties I. Neimanei, Ogres basketbols kļuvis par spēku, kas vieno cilvēkus, paaudzes un novadu. Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu sporta un jaunatnes izglītības attīstībā, par darbu, kas stiprina Ogres vārdu Latvijā.
- Kārlis Lišmanis – cilvēks, kura vārds cieši saistīts ar Lielvārdes Tautas teātri un ar daudzu skatītāju sirdīm visā Latvijā. Kā ilggadējs režisors un kultūras darbinieks, viņš ir bijis teātra sirds un dvēsele, cilvēks, kurš ar savu darbu un ticību kultūras spēkam veidojis Lielvārdes teātra tēlu. K. Lišmaņa iestudējumi guvuši skatītāju atzinību gan Lielvārdē, gan ārpus tās – viņa vadībā teātris piedalījies neskaitāmās skatēs, festivālos un viesizrādēs, nesot Lielvārdes vārdu Latvijas teātra kartē. Viens no nozīmīgākajiem iestudējumiem ir Ineses Tālmanes oriģināldarbs “Pumpurs – ceļš uz Lāčplēsi”, kura pirmizrāde bija 2023. gada 11. novembrī. Andrejam Pumpuram un viņa garīgajam mantojumam veltītā izrāde kļuva par tiltu starp pagātni un šodienu, atklājot mūsu tautas gara spēku un Lielvārdes nozīmi Latvijas identitātē. Būdams režisors, K. Lišmanis kopā ar komandu iedibinājis daudzas tradīcijas, tostarp Gunāra Priedes teātra festivālu “Pie mums martā”, kas joprojām turpina pulcēt teātra mīļotājus no visas Latvijas. Lai arī šobrīd K. Lišmanis aktīvo režisora darbu ir noslēdzis, viņa klātbūtne, padoms un atbalsts joprojām ir teātra radošā procesa neatņemama daļa. Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu teātra tradīciju kopšanā, par darbu, kas stiprina Lielvārdes un visa Ogres novada kultūras dzīvi.
Svētku pasākumā piedalījās arī Ogres novada goda cilvēki, kuri jau iepriekš guvuši atzinību par savu ieguldījumu gan novada, gan valsts līmenī, saņemot dažādus augsta līmeņa apbalvojumus.
Ar latviskiem un patriotiskiem muzikālajiem priekšnesumiem klātesošos priecēja latviskās dzīvesziņas veicinātāji Aisma un Rihards Valteri, Lielvārdes kultūras namā jauktais koris “Lāčplēsis”, kā arī solisti Beāte Zviedre un Mārtiņš Strods ar pavadošo grupu. Pasākumu vadīja aktieris Gundars Āboliņš.
Uzziņai
Saskaņā ar 2025. gada 29. maija Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2025 “Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” apbalvojums “Ogres novada Goda pilsonis” ir augstākais pašvaldības apbalvojums, un to var piešķirt fiziskai personai par īpašiem nopelniem Ogres novadā, valsts, sabiedriskajā, kultūras, veselības, aizsardzības, uzņēmējdarbības, sporta, zinātnes vai sabiedriskajā darbā. Apbalvojums personai tiek piešķirts vienu reizi mūžā.
Apbalvojums “Ogres novada Gada cilvēks” tiek piešķirts fiziskai personai par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, veselības, kultūras, aizsardzības, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, novada attīstības un atpazīstamības veidošanā vai citās novadam nozīmīgās jomās, vērtējot iepriekšējā gadā sasniegto. Apbalvojumu “Ogres novada Gada cilvēks” personai var piešķirt atkārtoti.
Atzinības raksts ir Pašvaldības rakstiska pateicība, ko piešķir personai par godprātīgu, ilggadēju darbu un sasniegumiem profesionālajā jomā, par ieguldījumu novada attīstībā un atpazīstamības veidošanā, kā arī sabiedrisko darbu un citās Ogres novadam nozīmīgās darbības jomās.
Savukārt Pateicības raksts ir Ogres novada pašvaldības rakstiska pateicība, ko piešķir fiziskai personai vai personu grupai par godprātīgu darbu, profesionālo meistarību, aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos vai citos pasākumos.