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Piektdiena, 26. jūnijs, 2026 10:31

FOTO: Tā Jāņus sagaida "Zelta sietiņā": bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles

OgreNet
FOTO: Tā Jāņus sagaida "Zelta sietiņā": bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
Foto: Ogresnovads.lv
Piektdiena, 26. jūnijs, 2026 10:31

FOTO: Tā Jāņus sagaida "Zelta sietiņā": bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles

OgreNet

Tuvojoties gada gaišākajiem svētkiem – vasaras saulgriežiem –, pirmsskolas izglītības iestādē “Zelta sietiņš” valdīja īpaša svētku noskaņa. Sadarbībā ar folkloras kopu “Josta” tika aizvadīts sirsnīgs un tradīcijām bagāts Ielīgošanas pasākums, kurā kopā ar bērniem aktīvi iesaistījās arī viņu vecāki, informē biedrības “Jadara” pārstāvji un “Zelta sietiņa” kolektīvs.

Pasākuma mērķis bija stiprināt bērnu izpratni par latviešu tautas tradīcijām, veicināt piederības sajūtu savai kultūrai un radīt priecīgus kopābūšanas mirkļus ģimenēm, sagaidot Jāņus.

Visas dienas garumā skanēja līgodziesmas, tika dejots, iets rotaļās un izdzīvotas senču tradīcijas. Folkloras kopas “Josta” dalībnieki iepazīstināja bērnus un vecākus ar saulgriežu paražām, dziesmām un ticējumiem, radot autentisku svētku gaisotni.

Īpašu interesi izraisīja jāņuzāļu iepazīšana. Dalībnieki uzzināja par dažādu augu nozīmi un to izmantošanu saulgriežu tradīcijās, kā arī izveidoja savus smaržīgos zāļu maisiņus, kuros glabāt vasaras smaržu un spēku, stāsta “Jadaras” un “Zelta sietiņa” pārstāvji.

Ne mazāk aizraujoša bija siera gatavošanas meistarklase uz ugunskura. Bērni un pieaugušie ar lielu interesi vēroja siera tapšanas procesu, iepazina senās prasmes un pēc tam ar prieku baudīja pašu gatavoto gardumu. Savukārt lāpu veidošanas darbnīcā bija iespēja radīt savu svētku simbolu, kas saistās ar gaismu, sauli un dzīvības spēku.

Pasākums noritēja siltā, draudzīgā un radošā atmosfērā, stiprinot bērnu un vecāku savstarpējo sadarbību, veicinot kopābūšanas prieku un ļaujot ikvienam tuvāk iepazīt latviskās tradīcijas, norāda “Jadaras” un “Zelta sietiņa” pārstāvji.

FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
FOTO: Tā Jāņus sagaida &quot;Zelta sietiņā&quot;: bērni paši gatavo sieru un iepazīst jāņuzāles
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