Pirmssvētku dienā zālienā pie Taurupes uzraksta darbojās radoša floristu grupiņa (Mārīte Dzalba, Ruta Gulbe, Agra Jirjena, Ieva Liene Kočāne, Anta Lazdiņa, Santa Puķīte, Guna Rožulapa, Vita Volkopa, Egija Zariņa), no vasaras ziediem, dabas materiāliem, pļavu un dārzu krāšņumiem izveidojot Latvijas kontūru, kā arī izgreznojot apkārtējos kokus ar savdabīgiem paklājiem, stāsta Ogres novada pašvaldībā.
Svētkus ar uzmundrinošu muzikālu sveicienu atklāja taurupieša Oskara Patjanko ģimenes kapela. Pēc tam klātesošie pulcējās tradicionālajam gājienam no tautas nama līdz skolai. Vakara apbalvošanā pateicības un pārsteiguma dāvanas par izdomu un atraktivitāti gājienā saņēma motorizētā vienība “Paradīze”, amatierteātra “Maska” harēms un Pele Keita. Svinīgajā atklāšanas uzrunā Taurupes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Vija Kauliņa pateicās svētku organizēšanas komandai par paveikto, uzsverot to, ka pagasta svētki ļauj uz sevi paskatīties no malas, papriecāties par to, kas izdarīts, un ar lepnumu savu veikumu parādīt citiem. Muzikāli emocionālu iedvesmu dienas norisēm sniedza Taurupes pamatskolas absolvents, meņģelietis Renārs Rainers Biezbārdis.
Visdaudzveidīgāk svētkus var izbaudīt kustībā, tāpēc organizatori piedāvāja gan nopietnas, gan nenopietnas sportiskās aktivitātes, kurās ikviens varēja atrast piemērotu nodarbošanos savām spējām, vecumam un varēšanai. Tajās iesaistījās gan vietējie, gan ciemiņi no kaimiņu pagastiem, gan tālāki viesi – no Baložiem, Ķekavas, Rīgas, Rojas. Brīvo laiku interesenti varēja īsināt, spēlējot lielās āra spēles, kā arī galda tenisu, norāda pašvaldības pārstāvji.
Ja bija līdzi savs velosipēds, varēja doties trasē pa muižas parku un nopelnīt vērtīgas balvas. Riteņbraukšanā (tiesneši Ilmārs Bule, Valdis Razuvajevs) visātrākie vecumā līdz septiņiem gadiem izradījās Ģirts Cakeus, Roberts Bresme un Jānis Tralla, bet vecuma grupā līdz 12 gadiem – Jēkabs Linde, Olivers Mizovskis un Emīls Škutāns.
Spēkavīriem bija iespēja pārbaudīt, cik tālu var aizripot "karietes" rats. Viss tika precīzi nomērīts, pārbaudīts un saskaitīts (tiesneši Renārs Rainers Biezbārdis un Vineta Zālīte). Starp vismazākajiem stiprākie rata ripinātāji bija Samanta Beļinska, Jēkabs Ozerinskis un Alise Sarkane. 8–12 gadus veco grupā – Justs Bībers, Salvis Grinbergs un Kate Maija Tralla, jauniešiem – Džulians Beļinskis, Jānis Sarkans un Raivo Sarkans, bet pieaugušo grupā – Kārlis Ozerinskis, Zigmunds Šteins un Janeks Beļinskis. Par savu izturību varēja pārliecināties arī, izstieptās rokās turot ar ūdeni piepildītas piena kannas (tiesnese Irina Zamaļijeva), kur izturīgākie izrādījās Elgars Sarkans, Artis Bogdāns un Sandra Gulbe.
Vairāk nekā simt dalībnieku savu precizitāti pārbaudīja šautriņu mešanā mērķī (tiesneši Vanda Prancāne, Agra Jirjena), kur vistrāpīgākie savās vecuma grupās bija Aleksis Vērzemnieks, Rūdolfs Melderis, Ojārs Vagals, Raimonds Grinbergs, otrie – Dominiks Voras, Miķelis Teodors Irbītis, Renārs Bresme, Jēkabs Birzulis, trešie – Jānis Tralla, Dinārs Tērauds, Raivo Sarkans, Kristiāna Bahmane.
Precizitātes pārbaude apmeklētājus sagaidīja arī šaušanas sektorā. Jauniešu vidū trāpīgākie bija Roberts Pahmurkins, Kate Volotka un Enija Podreza, bet pieaugušajiem – Kristiāna Bahmane, Gunta Rozenšteine un Jānis Bule, vēsta pašvaldības pārstāvji.
Svētku apmeklētāji savu veiklību varēja apliecināt, dodoties pastaigā ar koka kājām (tiesnese Mārīte Dzalba), kur jauniešu vecumā grupā uzvarēja Roberts Pahmurkins, Aleksis Krūmiņš un Andrejs Krūmiņš, bet pieaugušajiem – Janeks Beļinskis, Zigmunds Šteins, Jānis Tralla.
Improvizētajā šķēpa mešanā (tiesneši Olita Rudzīte un Andris Babahins) veiksmīgākie bija Samanta Beļinska, Jēkabs Linde, Renārs Bresme, Zigmunds Šteins. 2. vietā – Dinija Tēraude, Madara Sīpola, Jānis Sarkans, Sergejs Prokopivs. 3. vietā – Dominiks Voras, Rūdolfs Melderis, Džulians Beļinskis, Artis Bogdāns.
Basketbola spēles entuziasti savu precizitāti varēja pārbaudīt, izvēloties desmit soda vai trīspunktu metienus (tiesneses Daiga Rosicka un Ineta Frēliha). Jaunākajā grupā precīzākie bija Jurģis Balodis, Roberts Bresme un Ģirts Cakeus, vecuma grupā līdz 12 gadiem – Liams Girs, Rūdolfs Melderis un Izabella Kalniņa, jauniešiem – Roberts Pahmurkins, Jānis Sarkans un Raivo Sarkans. Pieaugušo grupā vislabāk veicās Rūdolfam Donskim, Artim Bogdānam un Andrejam Podrezam.
Volejbola spēlē servēšanai šoreiz tika izmantoti dvieļi (tiesneši Paula Pahmurkina un Arvīds Bogdāns). Šajā dvieļu bola duetu cīņā starp 12 komandām vismeistarīgākā bija komanda "Dvieļu pērējs" (Elizabete Donska un Rūdolfs Donskis), 2. vietā – "Mmh" (Reinis Kurtišs, Jānis Linde), bet 3. vietā – "Ozoli" (Enija Podreza, Andrejs Podrezs).
Paralēli sportiskajām aktivitātēm Taurupes muižas klētī varēja apmeklēt L. Lapsas fotoizstādi, noskatīties filmas par pagastu un tā ļaudīm, izstaigāt telpas un ieklausīties tās vadītāja Andra Bukovska stāstījumā. Savukārt Aderkašu kapu svētkos – pieminēt tos taurupiešus, kuri šobrīd ir citā saulē, bet savulaik devuši nozīmīgu ieguldījumu pagasta dzīvē.
Vismazākie svētku apmeklētāji līksmojās burbuļu un putu ballītē kopā ar Ziepju burbulīti un pēc sirds patikas izlēkājās piepūšamo atrakciju pilsētiņā. Pusdienlaikā visi svētku dalībnieki baudīja skolas saimnieču Ilonas Zariņas un Līgas Šmites sarūpēto zupu, stāsta pašvaldības pārstāvji.
Skanīgi svētkus vakarā estrādē noslēdza mūziķis Kaspars Markševics, bet līdz rīta gaismai mūzikas grupa “Galaktika” izklaidēja dejotājus zaļumballē.