Trešdiena, 18.03.2026 16:39
Adelīna, Ilona
Trešdiena, 18. marts, 2026 12:31

FOTO: Taurupes muižas klēts "Latvijas būvniecības gada balvas 2025" ceremonijā saņem galveno balvu

FOTO: Taurupes muižas klēts "Latvijas būvniecības gada balvas 2025" ceremonijā saņem galveno balvu
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
FOTO: Taurupes muižas klēts "Latvijas būvniecības gada balvas 2025" ceremonijā saņem galveno balvu

OgreNet

Ogres novada pašvaldības iecerētais un īstenotais projekts – “Taurupes muižas klēts Ogres novadā atjaunošana” – ir saņēmis prestižā apbalvojuma “Latvijas būvniecības gada balva 2025” grand prix, tādējādi gūstot apliecinājumu projekta augstajai kvalitātei, profesionālajai pieejai un cieņpilnajai attieksmei pret Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, informē Ogres novada pašvaldībā.

Līdz ar šo atzinību īpašs apbalvojums “Par patriotismu veicinošu objektu realizāciju Ogres novadā” tika pasniegts ilggadējam Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam un pašreizējam Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja biroja vadītājam Egilam Helmanim.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Egils Helmanis uzsver: “Ogres novads ir bagāts ar dabas un kultūrvēsturiskām vērtībām, un mūsu uzdevums ir tās saskatīt, saglabāt un attīstīt. Mūsu uzdevums ir atrast šos vietējos dārgakmeņus un ar cieņu tos “noslīpēt”, lai tie iemantotu jaunu dzīvi. Taurupes muižas klēts ir viens no šādiem piemēriem – tā ir vieta, kur savijas vēsture, kultūra un mūsdienu iespējas. Tas ir arī stāsts par cieņu pret Latvijas kultūru un tradīcijām, ko mēs apzināti spēcinām visā Ogres novadā.”

19. gadsimta pirmajā pusē celtā Taurupes muižas klēts ir daļa no vēsturiskā muižas kompleksa. Pārbūves gaitā saglabātas un atjaunotas vēsturiskās vērtības, vienlaikus integrējot laikmetīgus arhitektūras un interjera risinājumus, kas veido harmonisku līdzsvaru starp pagātni un mūsdienām. Ēka šobrīd kalpo kā nozīmīga kultūrtelpa – tajā izvietota novadpētniecības ekspozīcija un daudzfunkcionāla pasākumu zāle, nodrošinot vietu izstādēm, koncertiem un sabiedriskām aktivitātēm, vēsta pašvaldībā.

Projekta ietvaros īpaša uzmanība tika veltīta gan autentisko konstrukciju saglabāšanai, gan mūsdienu prasībām atbilstošai infrastruktūrai un vides pieejamībai. Atjaunotā ēka organiski iekļaujas apkārtējā ainavā un Taurupes muižas ansamblī, veidojot vienotu, ilgtspējīgu vidi vietējai kopienai un apmeklētājiem.

Taurupes muižas klēts pārbūves un attīstības projekts ir apliecinājums tam, ka, apvienojot profesionālu arhitektūru, pārdomātu dizainu un cieņpilnu attieksmi pret vēsturisko mantojumu, iespējams radīt mūsdienīgu, sabiedrībai nozīmīgu vidi, kas vienlaikus saglabā un nodod nākamajām paaudzēm Latvijas kultūras vērtības, atzīmē pašvaldības pārstāvji.

Taurupes muižas klēts pārbūves projektā bija iesaistīta plaša komanda. Arhitektūras un interjera risinājumus izstrādāja SIA “Arhitektu birojs Loft” arhitekta Ģirta Kalinkeviča vadībā, sadarbojoties ar Mariju Moļibogu, Natāliju Savransku, Aigu Freibergu un Juriju Eisaku. Nozīmīgu ieguldījumu sniedza arī SIA “Kalvestudija”, kas veidoja muzeja ekspozīcijas koncepciju, režiju un multimediju saturu, kā arī interjera dizainere Andra Pušmucāne. Būvkonstrukciju risinājumus izstrādāja SIA “3D Space”, interjera izbūvi nodrošināja SIA “Trest būve” un SIA “Preiļu celtnieks”, bet teritorijas labiekārtojumu – SIA “Jards”. Projekta īstenošanā piedalījās virkne citu partneru un speciālistu, kuru kopdarbs ļāvis radīt kvalitatīvu, mūsdienīgu un ilgtspējīgu kultūrtelpu, vienlaikus saglabājot un izceļot vēsturisko mantojumu.

