FOTO: Tēvzemes nedēļa Taurupes pamatskolā

Foto: Ogres novads
Tēvzemes nedēļa Taurupes pamatskolā aizsākās ar jaunsargu instruktora, zemessarga Gunta Mozgas viesošanās, kurš sadarbībā ar Aizsardzības ministriju vadīja nodarbību vecāko klašu skolēniem “Kā mēs sargājam Latviju?”. Tās galvenā tēma - visaptverošā valsts aizsardzība, kurā jaunieši uzzināja vairāk par visas sabiedrības kopējo atbildību valsts aizsargāšanā, sākot no individuālā līdz valstiskajam līmenim. Zemessargs G.Mozga jauniešus informēja par galvenajiem drošības izaicinājumiem, Latvijas aizsardzības prioritātēm, sabiedroto spēku klātbūtni Latvijā, veidiem, kā cīnīties pret dezinformāciju, kā arī valsts aizsardzības dienestu un citām jauniešu iespējām iesaistīties valsts aizsardzībā, tostarp Jaunsardzē, Zemessardzē un Nacionālo bruņoto spēku profesionālajā dienestā. Jaunieši aizdomājās arī par to, ka uzbrukums un apdraudējums var būt ne tikai karš. Uzbrukums var notikt arī interneta vidē, piemēram, krāpnieku zvani, īsziņas un e-pasti. Šobrīd publiskajā telpā nepatiesa informācija tiek izplatīta regulāri, tāpēc jābūt uzmanīgiem un pašiem kritiski jāizvērtē pieejamā informācija.

Lācplēša dienas rīta pusē skolas pagalmā bija iespēja aplūkot militāro tehniku un ekipējumu. Skolēni varēja izpētīt bruņutransportieri gan no ārpuses, gan iekāpjot tajā iekšā. Tas paredzēts militārā personāla, munīcijas un ekipējuma pārvadāšanai. Katrs interesents varēja pielaikot arī  bruņu vestes, zemessargu ķiveres un panest apmēram 30 kg smago mugursomu. Vakarā skolēni kopā ar vecākiem devās tradicionālajā lāpu gājienā no pagasta pārvaldes ēkas līdz piemiņas piemineklim skolas parkā. Pēc svinīgās Taurupes muižas klēts pārvaldnieka Andra Bukovska uzrunas klātesošie devās uz muižas klēti, kas pašreiz ir nozīmīgs kultūrvēsturiskā mantojuma objekts un kalpo kā mūsdienīgs un daudzfunkcionāls sabiedriskais centrs. Tur Madlienas vidusskolas skolēnu ansamblis skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā sniedza skanīgu koncertu, bet klēts pirmajā stāvā varēja aplūkot multimediālu ekspozīciju par Taurupes lepnumu -  Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem – īstām Latvijas leģendām,

12. novembrī 6. - 9.klases skolēniem notika erudīcijas konkurss “Mana Latvija”, ko organizēja un vadīja  vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Vēsma Bramane, kura bija sagatavojusi dažāda veida uzdevumus – pēc attēliem bija jāatpazīst ievērojamas vietas Latvijā,  pilis, dabas objektus, kultūrvēsturiskas ēkas, jānosauc armijas dienesta pakāpes, jāatšifrē latviešu tautas dziesmas pēc emociju zīmēm, jānosauc pēc attēliem dažādas latviešu slavenības (piemēram, Raimonds Pauls, Kristaps Porzinģis, Egils Helmanis, Jānis Stafeckis u.c.), jāatbild uz ātrajiem jautājumiem par un ap Latviju. Saskaitot visus punktus, viszinošākie izrādījās komanda, kurā startēja Katrīna Gžibovska, Viktorija Razuvajeva, Intars Niks Kaiva un Beāte Liepiņa. Par dalību konkursā visi dalībnieki nopelnīja garšīgās konfektes “Latvija”.

13. novembrī vēstures liecības meklējām mūsu  muižas klētī, kur iepazināmies ar ekspozīciju par Taurupes cilvēkiem, viņu dzīvesstāstiem un ieguldījumu novada attīstībā, salīdzinājām fotogrāfijās vēsturiskās vietas ar mūsdienām, kā arī atsvaidzinājām zināšanas par taurupiešiem – Lāčplēša ordeņa kavalieriem.

14. novembrī skolā aizsākām jaunu tradīciju – konkursu zēniem “Meklējot Lāčplēsi”. Mums vairāk nav jāstāv ierakumos, taču katrs no mums var būt savs mazais Lāčplēsis, aizstāvot taisnību, palīdzot citiem, mācoties, cienot savu zemi un cilvēkus. Mēs stiprinām Latviju ar savām zināšanām, darbiem un sirdsapziņu. Mēs katrs savā ikdienā varam būt drosmīgi, godīgi un sirdsgudri. Pašpārvaldes meitenes  un skolotāji zēniem bija sagatavojuši atjautības, veiklības, izturības un attapības uzdevumus. Saskaitot punktus 1.-4.klašu grupā mazā Lāčplēša titulu ieguva Ernests Puikāns, bet vecākajā grupā - Augusts Balodis.

Valsts svētku noskaņu radīja “Trio Evento” – trīs mākslinieku trio – mežrags, perkusijas un taustiņi – aicinot doties svinīgi aizraujošā muzikālā piedzīvojumā, baudot mūziku no dažādiem laikmetiem un žanriem no klasikas līdz mūsdienu ritmiem. Koncertā izskanēja Johana Sebastiana Baha viegli dejojošā “Badineira”, Mocarta liriskā “Mazā naktsmūzika”, Ludviga van Bēthovena “Piektā jeb Liktens simfonija” , Johana Štrausa “Pie skaistās, zilās Donavas”  dejiskā noskaņa, Kamila Sensānsa “Dzīvnieku karnevāls”  muzikālā rotaļa  – no pamatīgiem ziloņa soļiem līdz trokšņainajai vistu fermai. Programmu papildināja gan klausītāju iemīļotā Žorža Siksnas  “Genoveva”, gan E.Dārziņa “Melanholiskais valsis”, gan Jurjānu Andreja “Nevis slinkojot un pūstot”. Koncerts notika projekta “Skolas soma” ietvaros.

