Ogres novadu, izturot iesūtīto izrāžu video atlasi, pārstāvēja 3 kolektīvi:
- Ikšķiles vidusskolas skolēnu teātris ar mazās formas izrādi "Vinnijs Pūks" (grupas koprade, režisore Zane Bēķe, iegūta augstākā pakāpe un jauniešu žūrijas vērtējumā titullomas izpildītājai – gada aktrises tituls);
- Ogres Valsts ģimnāzijas teātra klubs ar Hermaņa Paukša lugas "Skatītāji" iestudējumu (režisore Ligita Landorfa, iegūta 1. pakāpe);
- Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas interešu izglītības pulciņš "Teātra māksla" ar bērnu un režisores koprades komēdiju "Interesanti/ Neinteresanti" (režisore Sarmīte Mončaka, iegūta 2. pakāpe).
Festivālu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras Viestura vidusskolu.