Pirmdiena, 27.04.2026 15:22
Klementīne, Raimonda, Raina, Tāle
FOTO: Trīs Ogres novada izglītības iestāžu teātru kolektīvi veiksmīgi pārstāv novadu festivālā "... un es iešu un iešu!"

Zane Bēķe, Ogres novada interešu izglītības Teātra jomas metodiķe
Foto: Ogres novads
24. un 25.aprīlī Valmieras Viestura vidusskolā notika XIX Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls "... un es iešu un iešu!", kas pulcēja ap 800 dalībnieku un kura laikā tika izrādīti vairāk nekā 50 iestudējumi 3 spēles laukumos – divās zālēs un teātrim pielāgotā klases telpā.

Ogres novadu, izturot iesūtīto izrāžu video atlasi, pārstāvēja 3 kolektīvi: 

  • Ikšķiles vidusskolas skolēnu teātris ar mazās formas izrādi "Vinnijs Pūks" (grupas koprade, režisore Zane Bēķe, iegūta augstākā pakāpe un jauniešu žūrijas vērtējumā titullomas izpildītājai – gada aktrises tituls);
  • Ogres Valsts ģimnāzijas teātra klubs ar Hermaņa Paukša lugas "Skatītāji" iestudējumu (režisore Ligita Landorfa, iegūta 1. pakāpe);
  • Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas interešu izglītības pulciņš "Teātra māksla" ar bērnu un režisores koprades komēdiju "Interesanti/ Neinteresanti" (režisore Sarmīte Mončaka, iegūta 2. pakāpe).

Festivālu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras Viestura vidusskolu. 

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?