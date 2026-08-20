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Ceturtdiena, 20.08.2026 15:13
Bernhards, Boriss
Ceturtdiena, 20. augusts, 2026 12:48

FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni "ienira" abstraktās mākslas pasaulē

Ogres Vēstures un mākslas muzejs/OgreNet
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni "ienira" abstraktās mākslas pasaulē
Foto: Liena Subatiņa-Brazeviča, Laura Tuča
Ceturtdiena, 20. augusts, 2026 12:48

FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni "ienira" abstraktās mākslas pasaulē

Ogres Vēstures un mākslas muzejs/OgreNet

Ogres Vēstures un mākslas muzejā notika pēdējā nodarbība “Šļakatu studija emociju gleznošana abstrakcijā” no sērijas “Māksla kustībā - vasara Ogrē”.
Šoreiz bērni un jaunieši kopā ar vizuālās komunikācijas mākslinieci Auci Bieli ienira abstraktās mākslas pasaulē, kur nebija pareizu vai nepareizu atbilžu.

Darbnīcā dalībnieki iepazina abstraktās mākslas principus un eksperimentēja ar krāsu, kustību un spontānu izteiksmi. Bet pirms ķerties pie otām un krāsām, bērni arī mazliet “trenējās” domāt abstrakti – kādā krāsā varētu asociēties skola? Mamma? Draudzība? Kādā krāsā ir tavs sapnis?
Un tad – krāsas, kustība, šļakatas un brīva ļaušanās procesam. 
Krāsa kļuva par emociju valodu, bet spontānas kustības un šļakatas – par iespēju ļauties procesam un eksperimentēt.
Auce dalījās arī savā radošajā pieredzē dažādās pasaules valstīs.
Vasarā tapušie darbi pamazām pārtop kopīgā izstādē, kuras atklāšana notiks 22. augustā plkst. 12.00, Ogres pilsētas svētku laikā.
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni &quot;ienira&quot; abstraktās mākslas pasaulē
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