FOTO: Vai emociju var uzzīmēt? Ogres muzejā bērni "ienira" abstraktās mākslas pasaulē

Darbnīcā dalībnieki iepazina abstraktās mākslas principus un eksperimentēja ar krāsu, kustību un spontānu izteiksmi. Bet pirms ķerties pie otām un krāsām, bērni arī mazliet “trenējās” domāt abstrakti – kādā krāsā varētu asociēties skola? Mamma? Draudzība? Kādā krāsā ir tavs sapnis?
Un tad – krāsas, kustība, šļakatas un brīva ļaušanās procesam.
Krāsa kļuva par emociju valodu, bet spontānas kustības un šļakatas – par iespēju ļauties procesam un eksperimentēt.
Auce dalījās arī savā radošajā pieredzē dažādās pasaules valstīs.
Vasarā tapušie darbi pamazām pārtop kopīgā izstādē, kuras atklāšana notiks 22. augustā plkst. 12.00, Ogres pilsētas svētku laikā.