Rūdis, Rūdolfs, Viviāna
Piektdiena, 17. aprīlis, 2026 11:08

Foto: "Vai var noasfaltēt ielu gar manu māju?" Tīnūžu skolēni viesojas domē

Foto: "Vai var noasfaltēt ielu gar manu māju?" Tīnūžu skolēni viesojas domē
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
16. aprīlī Ogres novada pašvaldībā pie domes priekšsēdētāja Andra Kraujas sociālo zinību priekšmeta ietvaros viesojās Tīnūžu sākumskolas 5. klases skolēni un skolotāja Ilze Baltruka. Skolēni domes sēžu zālē ekrānos varēja vērot domes sēdes ierakstu, iejusties deputātu krēslos, runāt mikrofonā un uzdot sev interesējošus jautājumus, informē pašvaldībā.

Cik saņem deputāts? Vai var noasfaltēt ielu, kas iet gar manu māju? Cik bieži un cik garas ir domes sēdes? Kā var kļūt par deputātu? Tie ir tikai daži jautājumi, kurus cits pēc cita uzdevuši bērni.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja pēc tikšanās ar bērniem teica: “Prieks uzņemt jauniešus un redzēt, ka viņi interesējas par šo jomu jau mācību procesā. Jautājumi bija patiešām interesanti un daudzveidīgi. Varēja just, ka bērnus patiesi saista tas, kā strādā pašvaldība – kā notiek procesi, kā darbojas domes deputāti, kā tiek pieņemti lēmumi un vai to apspriešanā ir bijušas arī asas diskusijas. Tas apliecina, ka interese ir īsta, un jau 5. klasē viņi aizdomājas par iespēju nākotnē pašiem iesaistīties un varbūt kļūt par deputātiem.”

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?