Cik saņem deputāts? Vai var noasfaltēt ielu, kas iet gar manu māju? Cik bieži un cik garas ir domes sēdes? Kā var kļūt par deputātu? Tie ir tikai daži jautājumi, kurus cits pēc cita uzdevuši bērni.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja pēc tikšanās ar bērniem teica: “Prieks uzņemt jauniešus un redzēt, ka viņi interesējas par šo jomu jau mācību procesā. Jautājumi bija patiešām interesanti un daudzveidīgi. Varēja just, ka bērnus patiesi saista tas, kā strādā pašvaldība – kā notiek procesi, kā darbojas domes deputāti, kā tiek pieņemti lēmumi un vai to apspriešanā ir bijušas arī asas diskusijas. Tas apliecina, ka interese ir īsta, un jau 5. klasē viņi aizdomājas par iespēju nākotnē pašiem iesaistīties un varbūt kļūt par deputātiem.”