Piektdiena, 10. aprīlis, 2026 15:27

FOTO: Vairāki simti dejotāju aizvadījuši Ogres novada jauniešu deju kolektīvu skati

Foto: Anita Stukāne
Ogres novada Kultūras centrā 29. martā pulcējas vairāki simti dejotāju no 36 Ogres novada deju kolektīviem, lai izdejotu gan skates dejas, gan brīvo repertuāru, gatavojoties II jauniešu deju svētkiem, kas norisināsies 23. maijā Liepājas stadionā “Daugava”, informē Ogres novada pašvaldībā.

Īpaša uzmanība tika pievērsta sagatavošanās procesam – organizēti deju semināri kolektīviem, lai palīdzētu precīzi apgūt obligāto repertuāru. Ogres novadā ik gadu tiek nodrošināta iespēja visiem deju kolektīviem uzstāties uz Ogres novada Kultūras centra lielās skatuves, kas ir nozīmīga pieredze gan dejotājiem, gan pedagogiem.

Pirmajā daļā dejoja jauniešu deju kolektīvi, kas gatavojās svētkiem Liepājā. Otrajā daļā dejoja vidējās paaudzes deju kolektīvi E un D grupā, kā arī senioru deju kolektīvi. Šis gads bija īpašs ar to, ka šiem kolektīviem bija brīvais repertuārs, kur katrs vadītājs varēja parādīt savam kolektīvam iemīļotākās dejas vai arī izcelt sava kolektīva stiprās puses, tādējādi parādot to, ko varbūt citus gadus nav iespējams, kad visiem jādejo viens un tas pats repertuārs, norāda pašvaldībā.

Jauniešu kolektīvu sniegumu vērtēja žūrija: II jauniešu deju svētku "Viens apvārsnis. Tūkstošiem ceļu" virsvadītāji, kuras sastāvā ir horeogrāfs, dejas pedagogs, Ķekavas vidusskolas deju kolektīvu “Šeku reku” un “Ķekaviņa” mākslinieciskais vadītājs Jānis Kalniņš, horeogrāfe, Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada deju kolektīvu virsvadītāja, tautas deju ansambļa “Rotaļa” mākslinieciskā vadītāja Diāna Gavare un horeogrāfe, Rīgas Teikas vidusskolas tautas deju kolektīva “Skabardzēni” vadītāja, tautas deju kolektīva “Zalktis” repetitore Rūta Cīrule.

Jauniešu deju kolektīvu skatē 1. pakāpi ieguva Lielvārdes pilsētas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "Pūpolītis" (59,50 punkti), Ogres Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs "Dzīpari", (54,50 punkti), Tīnūžu Tautas nama jauniešu deju kolektīvs "Straujupe” (53,50 punkti), Suntažu pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "Spāre" (53,50 punkti), Ogres Kalna pamatskolas bērnu un jauniešu deju kolektīva "Viznīts" jauniešu grupa (53,50 punkti), Ikšķiles pilsētas Tautas nama jauniešu deju kolektīvs "Spole" (53,50 punkti), Jumpravas pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "Jumpraviņa" (52,50 punkti), Ogres tehnikuma jauniešu deju kolektīvs "Solis" (42,00 punkti) un Madlienas pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "Daina studija" (41.50 punkti).

Savukārt augstāko pakāpi ieguva Ogres novada Kultūras centra tautas deju ansamblis "Ogre" (62,50 punkti), bērnu un jauniešu deju kolektīva "Pīlādzītis" B grupa (56,00 punkti) un bērnu un jauniešu deju kolektīva "Pīlādzītis" C grupa (46,00 punkti), kā arī Ogres Centra pamatskolas jauniešu deju kolektīvs "Dzītariņš" (45,00 punkti), vēsta pašvaldībā.

Ogres novadā aizvadīta jau 25. deju kolektīvu skate, kuras virsvadītāja bija Iluta Mistre, kas koncerta noslēgumā teica šādus vārdus: “Mani ļoti priecēja tie kolektīvi, kuri strādā ar jaunradi, kuri piemeklē tieši speciāli kaut ko savam kolektīvam. Šī koncerta otrā daļa bija gaiša ar to, ka tā nebija obligātā skate, tāpēc arī visi dejotāji dejoja bez stresa. Es no sirds gribu pateikt paldies visiem kultūras darbiniekiem, kuri ikdienā rūpējas par saviem kolektīviem, atbalstot ar jaunu tērpu darināšanu un telpām. Es visiem no sirds novēlu atcerēties, ka deja nav sacensība – deja ir mīlestība. Ja mēs to, ko darām, darām no sirds, tas ir ar dubultu jaudu. Lai visiem jauniešiem ir veiksmīgi lielie deju svētki Liepājā, un vidējās paaudzes un senioru deju kolektīviem – lai raits deju solis un turpinām dejot!”

